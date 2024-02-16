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劉錚發文痛批中華隊無心備賽！借鏡中職、棒協歷年爭議找出問題點

▲旅美好手張育成為中華隊出戰2023經典賽開轟。（圖／記者葉政勳攝）
▲旅美好手張育成為中華隊出戰2023經典賽開轟。（圖／記者葉政勳攝）

記者林之越/綜合報導

2025年籃球亞洲盃資格賽預計22日在和平籃球館開打，但昨（15）日中華男籃資深主力球員劉錚在個人臉書上發文，表示下個禮拜就要比賽了但訓練卻只剩6、7個人，簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」。回顧過往，在棒球國際一級賽事時，中職、棒協間也曾發生許多中華隊球員徵召不順、戰績不佳等爭議，也許能作為中華男籃借鏡。

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最為受到關注的國際賽事「世界棒球經典賽」，起初在2006年、2009年的頭兩屆，中華隊都是由中華民國棒球協會負責統籌，雖然有許多旅外強將回歸，但仍不時傳出無法和中職球隊達成協議，徵召球員不順利的爭議。

更重要的是，中華隊在2009年的經典賽有2隊的主力球員都婉拒出賽，只有統一獅和兄弟象兩隊球員配合徵召，最終甚至在預賽以1：4敗給中國，堪稱中華隊過去的黑暗歷史。

在2013年中華隊做出變革，改由中華職棒拿下組訓的主導權，協助球團成員積極參與國際賽事。最後中華隊在當屆拿下第8名，是經典賽最佳成績，其中更上演讓所有台灣人記憶深刻的中日大戰。

但到了2017年，中職、棒協間對於總教練人選看法不同，體育署居中協調後，由棒協來推派總教練人選。中華職棒則以不受尊重、無法主導賽事為理由，選擇不參與後勤支援，當時Lamigo桃猿隊也婉拒讓全隊球員參賽，最終中華隊以預賽全敗的成績止步。

直到最後行政院下令，往後的世界棒球經典賽等一級賽事，都由中職負責中華隊組訓，棒協、中職間的矛盾才得以解決。2023年經典賽中華隊雖然止步預賽，但拿下2勝2敗，展現出一定的競爭力。 

▲亞洲盃資格賽，中華男籃培訓隊人數太少，讓當家球星劉錚不滿（圖／特派記者葉政勳攝）
▲亞洲盃資格賽，中華男籃培訓隊人數太少，讓當家球星劉錚不滿（圖／特派記者葉政勳攝）
綜上而言，中華男籃的訓練是由中華民國籃球協會作為主導，在和其他聯賽溝通不順的狀況下，球員勢必會依照母隊指令，選擇回到各自聯賽進行準備，因而出現賽前一個禮拜無法湊齊人員的局面。

以中華棒球隊作為借鏡，籃協是否願意放出主導權，而籃球職業聯盟又能否、且是否有意願參與國際賽事訓練事務，可能是中華男籃強化備賽的關鍵因素。

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