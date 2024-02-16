亞洲盃男籃／保險問題仍喬不攏！ 張宗憲：都當爸了還沒搞定
2025年籃球亞洲盃資格賽，即將在本月22日在台北和平籃球館盛大開打，中華隊第一場比賽將遭遇紐西蘭，但昨（15）日中華男籃資深主力球員劉錚，在個人臉書上發文表示，下個禮拜就要比賽了，但訓練的人數卻只剩下6、7個人，簡直就像是「臨時組湊有意願的人去打比賽」，同時保險問題也成為外界關注焦點，對此張宗憲也發表看法，表示自己從大學生到現在都當爸了，保險問題還沒搞定。
記者陳品翔/綜合報導
過去是國家隊常客的「龍貓」胡瓏貿，儘管這次亞洲盃賽事他有高度出賽意願、狀態也不錯，但母隊高雄海神因為失能險相關問題，與籃協持有不同看法，選擇不讓胡瓏貿冒險出賽，也使得中華隊禁區少了一名悍將，如今繼劉錚之後，張宗憲也在個人社群平台發表看法。
現效力於富邦勇士的球星張宗憲寫到：「20歲中華隊，結果15年過去了，還在吵一樣的東西，我都從單身大學生到當爸了，保險還沒搞定...。」過去張宗憲也曾提到，在國家隊不幸受傷之後，還得要自行就醫的狀況，也讓許多網友對於籃協感到相當不滿。而面對球員接二連三的發文，籃協至今僅公布下週一將舉行亞洲盃資格記者會的消息。
而根據媒體報導，劉錚在受訪時表示，自己發文並非是針對任何人，只是對2013年自己未能選進中華隊的遺憾，感到記憶深刻，因此認為所有能代表國家隊出賽的球員，都應該珍惜身披國家隊戰袍的機會，大家一起努力讓中華隊變得更好。
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