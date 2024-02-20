梅西拍影片親自回應香港不出賽事件！因「內收肌炎症」無法上場

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根據之前有不少媒體報導，梅西在短片中以西班牙語表示，「有些人說我因為政治原因或其他原因不想參賽，這都不是真的」。他在第一場面對沙烏地阿拉伯比賽就不適，他第二場又再度嘗試，但真的不行，只好休息。
梅西透露，一開始從足球職業生涯開始，他就與中國有著非常緊密且特別的緣分。在中國的採訪、比賽和活動讓他留下美好回憶。他一直對中國球迷抱有特別的感情，也希望跟中國球迷早日再見。
梅西香港事件整理：
梅西所屬的邁阿密國際與香港明星聯隊4日在香港舉行友誼賽，但梅西卻沒有上場踢球，且賽後也沒有參加領獎或發言，甚至拒絕跟中國官員握手，引發現場球迷不滿，不過他卻在7日，隨隊在日本對戰神戶勝利船比賽時，卻上場達30分鐘，引起香港及中國方面強烈質疑。
外界質疑有政治動機：
《環球時報》8日對此發佈新聞，認為外界對梅西和邁阿密國際隊這一作法背後真實的原因有問題。甚至可能是故意要讓香港難堪，這也引發中國、香港球迷不滿。
中國官方取消3月阿根廷友誼賽
中國浙江省杭州市體育局在2月9日晚間宣布，「作為商業賽事，先前某公司與阿根廷足球隊洽談於3月份來杭州進行友誼賽，鑑於『眾所周知的原因』，據向主管部門了解，該賽事『舉辦條件不成熟』，已決定取消該賽事舉辦，特告！」。據了解，就是跟梅西有關。
此外，北京市足球運動協會10日接著以「關於梅西來京比賽的聲明」宣布：「近期許多球迷和網民朋友詢問梅西來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計劃」。上述舉動，使阿根廷國家隊3月訪問中國行程全遭取消。
梅西雖然不參加香港賽事已經引發中國球迷不滿，甚至燒毀相關衣物、簽名等，但因為國內民眾對於梅西支持度仍很高，未來梅西是否有機會重返中國，就看官方是否能接受他的道歉。
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