多年忍耐經痛險暈倒 一查才知罹患「子宮肌腺症＋巧克力囊腫」
一名年約30歲的上班族多年來苦於經痛困擾，但一直以為疼痛是自然現象，所以始終未詳細檢查，但最近在公司竟痛到差點昏倒，才決定到婦產科就醫，結果發現她有嚴重的子宮內膜異位症，同時罹患子宮肌腺症與巧克力囊腫，且因病灶嚴重，未來連能否自然懷孕都成了未知數。
家庭消費中心／綜合報導
國泰醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師林亮華說，子宮內膜細胞若長在子宮腔以外部位，即為子宮內膜異位症，病變通常位於骨盆區域，如子宮肌肉層、卵巢、骨盆腔、腹腔等， 若位置在子宮肌肉層則為子宮肌腺症，如位於卵巢則為巧克力囊腫。由於病灶會受荷子爾蒙刺激而生長，因此對生育年齡的女性影響最甚。
林亮華表示，子宮內膜異位症常見症狀為月經疼痛、經血過多、性交疼痛、經期排尿、排便困難或腹瀉等，且可能影響卵巢功能及卵子品質，也可能造成骨盆腔沾黏，導致輸卵管阻塞，因此會有不孕或難孕的問題。
子宮內膜異位症會受到荷爾蒙刺激而隨著時間變嚴重，要自然緩解需等到停經，但多數患者的狀況不適合硬撐到停經，必須接受治療才能改善症狀。
針對治療方法，林亮華說，根據患者年齡、症狀嚴重度、病灶位置、生育需求等會有所不同，若採藥物治療，可分為症狀控制藥物及荷爾蒙療法，前者包括止痛 、止血藥等，但不能減緩子宮內膜異位症的進展；後者副作用較多，但多可減緩、控制內膜異位症，常見有口服藥 物、針劑，及子宮內投藥系統（避孕器）等。
林亮華也說，若藥物治療無效，或病灶過於嚴重，才會以手術切除異位組織，並修復受損的器官，因此早期診斷和治療相當關鍵，提醒有症狀的女性都應接受檢查，並尋求專業醫療建議，以免子宮內膜異位症持續惡化。