蘇丹紅辣椒粉致癌！蝦味先、豬肉乾、菜脯餅全中鏢　出包清單一覽

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林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海指出，蘇丹紅是人工製成的「染料」，常見有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號和蘇丹紅4號，主要用途是在工業上作為溶劑、蠟或增色，包括鞋油、地板的蠟、汽油等，都可能使用蘇丹紅，在國際上是明確有共識，不能使用在加工食品的物質。
🟡蘇丹紅中標商品
⚠️瑪爾氏國際貿易有限公司出品：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。
⚠️裕榮食品：蝦味先香辣口味
⚠️濟生公司斗六廠：黑胡椒粒、家用四合一調味料組合細粉紅辣椒、細粉紅辣椒
⚠️金安記食品廠：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲
⚠️鑫豪食品：菜脯餅、白胡椒棒
🟡蘇丹紅事件時間軸
2024年2月7日，新竹縣政府衛生局接獲雲林縣衛生局緊急通知，指出濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出 18ppb 的蘇丹紅3號，新竹縣衛生局立即統計違規產品，下架253瓶。
2024年2月16日，高雄市衛生局接獲新北市通知，有25公斤蘇丹紅原料流入高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，其中已有11.42公斤製成19項香料產品，總計187.18公斤，除了廠內留有庫存外，其餘已上架販售，衛生局深夜緊急通知下游16家業者下架回收，並啟動消費者退貨程序。
2024年2月19日，濟生斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，其中8公斤辣椒粉流入高雄市裕榮食品，用來製成約3萬公斤「蝦味先香辣口味」，當天下午已立即告知通路商下架產品。
2024年2月23日，台中市食品藥物安全處稽查後，公告龍井區金安記食品廠有限公司共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」，並銷售至全台15縣市。
2024年2月24日，苗栗縣衛生局通知「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，並已製成產品「菜脯餅」及「白胡椒棒」。