這2款豬肉乾也用蘇丹紅辣椒粉！北市急下架 退貨方式快看
中國辣椒粉檢出致癌物蘇丹紅，影響範圍持續擴大。北市衛生局指出，昨（23）日接獲中市府通知有2款豬肉乾也使用到，北市轄內有2家通路，已立即要求下架，請消費者停止食用，並可至原購買門市辦理退貨。
記者許若茵／台北報導
台北市衛生局說明，昨日晚間接獲台中市食品藥物安全處通知，台中市龍井區金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉(有效日期2026年10月12日)，確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品。
據台中市食品藥物安全處通知，產品銷售通路的登記地位於台北市轄內有2家雜貨行，台北市衛生局立即要求上述2家業者下架相關產品，總計下架10包。
台北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法，也呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業，另，金安記食品廠有限公司亦提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。 民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥 02-27208889轉7078）。