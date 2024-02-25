亞洲盃男籃／日本76:73擊敗中國！88年來首勝　馬場雄大砍24分

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此役日本以國內職籃聯賽的球員為主，打出漂亮的內容，雖然開賽一度落後，不過之後他們追趕上來以38:38進入到中場。下半場日本隊開始逐漸佔上風，中國隊的得分點遭到有效限制，進攻端群龍無首。
第四節最後3分29秒時，日本靠著馬場雄大兩罰命中，一度以71:63領先8分。但之後中國展開反擊，胡金秋上籃得手，阿不都沙拉木和胡明軒4罰3中，在進入最後2分鐘時追到只差3分。
之後河村勇輝和胡金秋各有一次上籃，雙方仍維持3分差距，但1分09秒時日本歸化球員Joshua Hawkinson抄截後快攻灌籃，逼使中國喊出暫停。暫停回來後程帥澎命中三分球，讓中國追到剩下一個球權的差距，但當時比賽只剩下20秒，他們也不得不犯規，日本老將比江島慎2罰一中，中國只差3分還有機會，但朱俊龍最後一擊未能投進，比數定格在73:76。
馬場雄大這一場命中4記三分球，罰球8罰全中，得到兩隊之冠的24分；中國隊長人胡金秋攻下23分12籃板，得分和籃板都是中國隊內第一。此役中國有15個進攻籃板，但外線命中率不到3成，而日本則以34.3%的命中率投進11記三分，另外日本獲得27罰，命中21球；而中國則是15罰13中。
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