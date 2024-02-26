炒高麗菜還能更美味！澎湖人「靈魂祕方」公開 詹姆士吃過也驚豔
炒高麗菜是一道簡單的日常料理，若是想要讓口味更上一層樓，不但考驗著料理人的廚藝之外，配料也是一大關鍵。近期就有澎湖人分享，當地炒高麗菜必加的「靈魂祕方」，更因此成為當地的特色菜，連過去名廚詹姆士吃過也相當驚艷，還特別發影片教學料理過程。
記者潘毅／綜合報導
「這個是正港澎湖味！」原PO在「廚藝公社」上分享美味菜餚食譜：「不知道台灣本島有沒有人也這樣炒高麗菜？在市場買的無調味花生粉，就是這道菜的靈魂秘方，先起油鍋，蒜頭爆香，下高麗菜和辣椒，少許鹽，開始翻炒，等到高麗菜稍軟，再下花生粉繼續翻炒一下，就可以起鍋了」。
其實這道菜，就是名為「花生高麗菜」的澎湖特色菜，過去型男名廚詹姆士，也曾在官方頻道上特別拍攝一集介紹這道佳餚，詹姆士也透露：「我是在澎湖出外景時，看到人家做的，只要問澎湖人都知道，我覺得這道菜所做出來的味道，會讓人覺得很驚豔」，因此特別拍攝教學影片。
詹姆士教學的「花生高麗菜」中，除了澎湖人在地的步驟之外，還額外多了「將高麗菜切片，放入塑膠袋內，再加入一匙鹽，隨後抓起塑膠袋稍微搖晃混合，有點像醃漬的過程，將菜葉內的溼氣逼出」，多了這步驟，也能讓炒出來的高麗菜就會更加爽脆。