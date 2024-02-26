買預售屋注意！「全台50建案」契約違規王是這家　不合格一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次查核中，違規情節較嚴重多是停車位規格記載不清、僅填列「契約總價」、審閱期不足、違反「驗收」規定。
🟡違規件數、主要違規態樣：
📍違反「房地標示及停車位規格」規定，共計4建案。
◾未記載停車位「性質」、「位置」及「型式」等基本資訊。
◾未記載停車位「高度」。
📍違反「契約總價」規定，共計4建案。
◾契約書中僅填列「契約總價」，未分別填列「土地價款」及「房屋價款(須分別填列專有部分價款及共有部分價款)」。
◾價款填列「內容」錯誤，各項價款加總，與契約總價不一致。
📍違反「審閱期間」規定，共計3建案。
◾審閱期間不足5日。
◾由「契約攜回審閱期日」、「簽約日」及「簽約金繳納日」等三個期日綜合判斷，審閱期間記載不合理。
📍違反「驗收」規定，共計3建案。
◾交屋保留款數額不足房地總價5%。
◾建商於契約中自行訂定「驗收標準」，將部分瑕疵視為合格；或限制瑕疵須達一定程度始負修繕義務。
🟡112年預售屋買賣定型化契約查核結果（列出不合格項次）
◼️建泰工藝-天匯（台北市）1項：驗收
◼️沅林建設-沅林•清麒（台中市）5項：房地標示及停車位規格／建材設備及其廠牌、規格／驗收／違約之處罰／不得記載事項
◼️餘慶堂建設-佳麗堡（台中市）1項：房地面積誤差及其價款找補
◼️上揚建設-上揚湛（高雄市）3項：契約審閱期／房地標示及停車位規格／驗收
◼️興華城建設-河美術（高雄市）1項：契約審閱期
◼️瑞銓開發-日光遇（彰化縣）1項：通知交屋期限
◼️宏金寶建設-榮耀呈家（彰化縣）1項：契約總價
◼️欣燁建設開發-狀元居（雲林縣）1項：契約總價
◼️竣宇建設-竣宇十富（雲林縣）1項：建材設備及其廠牌、規格
◼️于隆建設-御潮苑（屏東縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價
◼️合環建設-雙合苑一期（花蓮縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價
◼️潤隆建設-夢悦城（基隆市）1項：不得記載事項
◼️麗源建設-海豔（基隆市）2項：契約審閱期／通知交屋期限
行政院消保處表示，對於契約內容不合規定的建商，已請內政部地政司督導各縣市地政局、地政處，依平均地權條例第81條之2第5項規定裁處完竣在案，共計裁處新臺幣120萬元。