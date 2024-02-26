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買預售屋注意！「全台50建案」契約違規王是這家　不合格一次看

▲買預售屋應注意買賣定型化契約，行政院消保處查核全台50個建案契約，共計22項次不符合規定，違規內容一文看懂。（示意圖，非該建案／記者葉政勳攝）
▲買預售屋應注意買賣定型化契約，行政院消保處查核全台50個建案契約，共計22項次不符合規定，違規內容一文看懂。（示意圖，非該建案／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

買房是人生大事，尤其是當投注全部身家，押在一間「還未成形」看不見的預售屋，總讓買房族心驚膽戰。行政院消費者保護處今（26）日針對全國50個預售屋建案契約進行查核，整體不合格率為2.9%，不符合規定共計22項次，各建案違規內容一文看懂。

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為檢視建商對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的遵循狀況，行政院消保處在去年9月至12月期間，進行112年度預售屋買賣定型化契約查核，針對全台50個預售屋建案契約，均查核「房地標示及停車位規格」、「契約總價」及「驗收」等15項目。在750個查核項次中，共計22項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.9%。

▲消費者購買預售屋，有時候碰到代銷口頭承諾交屋日期與合約記載日期不同的狀況，容易導致消費糾紛。行政院消保處消保官王德明提醒，簽訂合約之前務必要自細核對每一項條文，才能確保自身權益不受損。（示意圖／非新聞事件個案，攝影中心攝）
▲消費者購買預售屋，簽訂合約之前務必要仔細核對每一項條文，才能確保自身權益不受損。（示意圖，非新聞事件個案／攝影中心攝）
本次查核中，違規情節較嚴重多是停車位規格記載不清、僅填列「契約總價」、審閱期不足、違反「驗收」規定。

🟡違規件數、主要違規態樣：

📍違反「房地標示及停車位規格」規定，共計4建案。
◾未記載停車位「性質」、「位置」及「型式」等基本資訊。
◾未記載停車位「高度」。

📍違反「契約總價」規定，共計4建案。
◾契約書中僅填列「契約總價」，未分別填列「土地價款」及「房屋價款(須分別填列專有部分價款及共有部分價款)」。
◾價款填列「內容」錯誤，各項價款加總，與契約總價不一致。

📍違反「審閱期間」規定，共計3建案。
◾審閱期間不足5日。
◾由「契約攜回審閱期日」、「簽約日」及「簽約金繳納日」等三個期日綜合判斷，審閱期間記載不合理。

📍違反「驗收」規定，共計3建案。
◾交屋保留款數額不足房地總價5%。
◾建商於契約中自行訂定「驗收標準」，將部分瑕疵視為合格；或限制瑕疵須達一定程度始負修繕義務。

▲多數網友都建議原PO一定要買車位，因為未來更好轉手，且也可以將車位租金當成收入，未來再以同樣價格賣出就能多賺。 。（示意圖／取自unsplash）
▲停車位性質、位置、型式、高度等基本資訊應在契約中清楚記載。（示意圖／取自Unsplash）
🟡112年預售屋買賣定型化契約查核結果（列出不合格項次）

◼️建泰工藝-天匯（台北市）1項：驗收

◼️沅林建設-沅林•清麒（台中市）5項：房地標示及停車位規格／建材設備及其廠牌、規格／驗收／違約之處罰／不得記載事項

◼️餘慶堂建設-佳麗堡（台中市）1項：房地面積誤差及其價款找補

◼️上揚建設-上揚湛（高雄市）3項：契約審閱期／房地標示及停車位規格／驗收

◼️興華城建設-河美術（高雄市）1項：契約審閱期

◼️瑞銓開發-日光遇（彰化縣）1項：通知交屋期限

◼️宏金寶建設-榮耀呈家（彰化縣）1項：契約總價

◼️欣燁建設開發-狀元居（雲林縣）1項：契約總價

◼️竣宇建設-竣宇十富（雲林縣）1項：建材設備及其廠牌、規格

◼️于隆建設-御潮苑（屏東縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價

◼️合環建設-雙合苑一期（花蓮縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價

◼️潤隆建設-夢悦城（基隆市）1項：不得記載事項

◼️麗源建設-海豔（基隆市）2項：契約審閱期／通知交屋期限

行政院消保處表示，對於契約內容不合規定的建商，已請內政部地政司督導各縣市地政局、地政處，依平均地權條例第81條之2第5項規定裁處完竣在案，共計裁處新臺幣120萬元。

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