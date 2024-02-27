「印尼電文」爆蘇嘉全疑圖私利 王育敏、羅智強4人二審逆轉免賠
國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲4年前公布一份「印尼電文」，指「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，質疑前總統府秘書長蘇嘉全、前立委蘇震清叔侄可能涉及。蘇嘉全對王育敏等4人求償200萬，一審全數判准，王育敏等人上訴後，高院今（27）日逆轉改判免賠。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
高院認為，該電報驚法院函詢外交部、駐印尼代表處，確認為駐印尼代表處2016年12月20日派發予外交部的真實公文書，蘇嘉全歷任多屆立委，並曾任立法院長、總統府秘書長，位居要職，他是否涉及利用職位謀取私利，而損害國家權益之事，與公共利益具有重大關聯，有高度公益性質，屬可受公評之事，並應適度減輕上訴人發表言論之合理查證舉證標準。
王育敏等人因評論蘇嘉全「介入國營企業到底有多深」、「國營事業在中間人以及遂其個別私利的政客撐腰排除外館」、「我國營事業已遭中間人控制企圖以謀取個別私利」、「綠營政治人物吃銅吃鐵吃國家的醜態」等語，遭蘇嘉全提告請求連帶賠償200萬元，並要求將判決要旨登報回復名譽。
一審調查，蘇嘉全去過印尼2次，一次是2016年9月7日至10日和蘇震清、陳明文、陳歐珀一同到印尼雅加達，參加蔡英文總統印尼後援會的謝票行程；一次是2019年10月26日至28日前往印尼雅加達的私人行程，2次印尼行皆未偕同中油、台糖、台鹽等國營事業主管。
一審認為，王育敏等人未經查證，在記者會發布「蘇震清跟蘇嘉全幾乎年年都到印尼」、「蘇震清跟蘇嘉全卻多次繞過外館，直接帶著國營企業訪問印尼」等，顯然是不實陳述，判決4人連帶賠償200萬元，並登報道歉。