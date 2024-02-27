高餐大為台爭光！德國IKA奧林匹克廚藝大賽獲14銀2銅好成績

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這次賽事在德國司徒加特舉辦，氣溫僅有兩三度，台灣團隊首先要克服像在冷凍櫃的環境中做菜，而馬拉松式的賽程，考驗的不僅是廚藝還有毅力。特別值得一提的是，這次準備的食材中，因為德國當地較難買到新鮮海鮮，台灣隊伍跨海帶著屏東光電養殖的「和光蝦」，在這次發揮絕妙助攻，因為蝦肉Q彈鮮甜，搭配精緻醬汁，一入口就讓評審有很深記憶點，也是獲勝主因。
賽後，評審還特地向台灣團隊表示，整體餐點味道相當不錯，特別是技巧展現，身為東方人不是身處西式餐點環境中，卻有純熟的廚藝，讓人驚豔。
在IKA個人競賽方面，高餐大烘焙系師生在個人賽中表現不俗，老師賴毓宏獲麵包藝術工藝（Culinary Artistic D1)銀牌，同學賴芃辰獲得巧克力藝術工藝（Pastry Artistic Chocolate D2）榮獲銀牌，老師王先正獲西點藝術（Pastry Arts )銅牌及梁立霆同學獲得拉糖藝術工藝（Pastry Artistic Sugar D2)銅牌。
老師賴毓宏表示，這次參賽心情就像洗三溫暖，因為作品展示沒多久，就被民眾撞壞，散落在地，那一刻，心都碎了，心想奪獎無望，雖然立刻展示專業，進行修復，但直到結果宣布前，心情都相當低落，沒想到以今年龍年為主題「一馬當先 龍年行大運」作品，能獲評審青睞，拿下銀牌，獲獎的那刻的激動，無法言表。
高餐大校長陳敦基勉勵得獎師生能得到如此殊榮，象徵師生手藝已是世界級的水準，日後勤加精進會有更亮眼成績。