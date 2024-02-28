客美多咖啡也關店潮「4個月連關3門市」包含站前店 業者親吐原因
繼亞尼克被爆出疑似倒店潮之後，客美多咖啡似乎竟也發生關店潮！知名咖啡廳連鎖品牌「客美多咖啡」源自於日本名古屋的「客美多（コメダ珈琲店）」，在當地於1968年創立，6年前引進台灣後，全台北中南目前共有30家分店。不過，「客美多咖啡」日前宣告站前店即將結束營業，加上去（2023）年底收掉的西湖店、3月中將結束營業的林口長庚店，短短4個月內竟然就有3間門市關店。
記者葉盛耀/綜合報導
生乳捲始祖「亞尼克」日前公布將一連收掉6家分店，引發民眾熱議是否為倒店潮，也讓董事長親上火線澄清宣稱「財務沒有問題」。如今「客美多咖啡」也於4個月內將收掉3家門市，同樣引起老顧客們憂心。
日前客美多透過官方臉書粉專貼出公告，表示客美多北車站前店因租約到期的關係，即將於今（2024）年3月24日結束營業，「謝謝各位顧客，一直以來對客美多站前店的愛戴與愛護，誠摯地邀請各位顧客至全台其它間的客美多持續相見唷」。另外，林口長庚店也公布因為營運上的調整，將在3月17日後結束營業，若民眾手上的咖啡券無法在期限內使用完畢，也可在2間門市閉店前至門市退款，不方便親自前來店內，也可採寄送再轉帳的方式。
事實上，「客美多咖啡」西湖店才在去（2023）年11月30日宣告結束營業，《NOWnews今日新聞》當時也披露，關店原因為租約到期，且租金「漲很多」，持續和房東協調未果而結束營業，業者並表示將持續在內湖地區尋找合適的地點。