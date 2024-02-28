汪小菲新歡Mandy被爆離婚、比不上大S！他不在乎謠言：對她很愧疚
汪小菲與大S離婚鬧得沸沸揚揚，如今又傳再婚消息，透過李進良牽線和網紅馬曉梅（Mandy蔓蒂）認識，僅僅半年就打得火熱，有望今年將新歡娶回家，還要送上名貴的鴿子蛋鑽戒，沒想到網友爆出馬曉梅5年前有過一段婚姻，因為出軌被抓包而離婚，各種謠言甚囂塵上，許多粉絲在汪小菲直播時留言吐槽Mandy比不上大S，他昨（27）日大方表示不在乎這些謠言，只要對方對自己、家人好就夠了，其他的事管它呢！甚至很感謝對方年紀輕輕，就願意幫忙他一起照顧家人，「我覺得對曉梅很愧疚，不知道該怎麼回饋她」。
記者江芷稜／綜合報導
網友在Dcard爆料，Mandy蔓蒂在2018年底和長相酷似男星敖犬的室內設計師前夫Robert結婚，於東方文華酒店舉辦婚宴，俊男美女相當登對，老公對她相當疼愛，買了一棟房子登記在她名下，沒想到疫情爆發後，男方留在美國，Mandy卻出軌找了許多男伴到家中尋歡，被鄰居舉發外遇，還賣掉前夫的名錶、房子，行為讓人看不下去。
Mandy被起底後引發網路熱議，該網友加碼補充，指蔓蒂號稱是美容顧問，事實上卻是靠美色吸引客人，不斷要求顧客讓她做醫美，招攬生意非常有手段，種種爆料重創她的形象。不過，Mandy的前夫相當大氣，並沒有落井下石，還公開送上祝福給Mandy，「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。」
汪小菲宣布再婚，成為熱門話題，他在直播時不避諱談到戀情，透露認識Mandy之前單身很久，好不容易遇到真命天女，「我不在乎小梅有什麼謠言，對她任何東西一點不在乎，她對我家人好，我對她好，她對我好就完了，管它呢！」由於Mandy年紀輕輕就跟著他一起照顧家人，汪小菲甚至覺得很愧疚，表示不知道該怎麼回饋Mandy，也不在乎網友批評Mandy離過婚、背景比不上大S，語氣中滿滿都是對新歡的疼惜。
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