張蘭「仿靈堂穿搭」賣胸貼！大S發聲反霸凌　靠兩句話全反擊

IU演唱會「強制取消44張黃牛票」！公司：永久除名粉絲資格

▲IU（李知恩）人氣非凡，到哪開演唱會總是一票難求，處處都有不要臉的黃牛趁機撈錢。（圖／IU臉書）
▲IU（李知恩）人氣非凡，到哪開演唱會總是一票難求，處處都有不要臉的黃牛趁機撈錢。（圖／IU臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星IU（李知恩）自從宣布將於4月來台開唱後，台灣頓時掀起「鮭魚之亂2.0」，包含許多因實名制搶輸票券的歌迷，打算改名跟黃牛買票，以及丫頭搶到門票犒賞員工，卻被質疑是走後門拿票，還慘被陳沂公審等爭議；反觀南韓演唱會，IU公司已查獲44張黃牛票，表示已取消該票券入場，以及永久除名粉絲俱樂部資格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲IU的演唱會總是座無虛席。（圖／IU臉書）
▲IU的演唱會總是座無虛席。（圖／IU臉書）
IU討厭黃牛出名，將於3月9日、10日在首爾開唱的她，即使票券讓付費官方後援會搶先買，依舊防不勝防，她公司「EDAM娛樂」近日查獲44張不正當交易票券，其中有5名人士聯繫方式異常，決定將上述者「永久除名粉絲俱樂部資格，以及限制入場。

IU將於4月6日晚間7點、4月7日下午5點在台北小巨蛋開唱，票券採實名制購買，2萬張門票已完售，主辦單位提醒，演唱會當日請購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，呼籲勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。

▲IU影歌視三棲，各方領域吸引不少粉絲支持。（圖／IU臉書）
▲IU影歌視三棲，各方領域吸引不少粉絲支持。（圖／IU臉書）
IU擁有堅強的歌唱實力，成名曲包括《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》等；主演的戲劇同樣成績不俗，代表作有《月之戀人－步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》。隨著全新巡演即將起跑，第6張迷你專輯《The Winning》已於2月20日推出。

她的新專輯首波單曲〈Love wins all〉MV邀請BTS防彈少年團成員V跨刀合作，觀看數已累積5200萬次；〈Holssi〉MV也已推出，IU頂著突破以往風格的粉色短髮造型亮相，MV上線1天就破300萬點擊；第三波單曲〈Shh..〉MV則請到湯唯跨刀合作，這也是湯唯第1次演出MV，她表示很喜歡IU，相當欣賞對方的才華、個性和歌曲，所以能和IU合作感到幸福。

2017年至2019年，IU連續3年來台開唱，每場演出一票難求，這次睽違4年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。

▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

IU掀起鮭魚之亂2.0！粉絲走投無路：求姓陳的讓票「我願意改名」

IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

丫頭送員工IU演唱會門票！遭疑走後門不承認　「親曝真相」仍被罵

丫頭稱「送員工IU演唱會門票」是手動搶來的！陳沂揭1疑點發聲了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞