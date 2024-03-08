NBA今日賽事結果彙整　Curry對公牛末節傷退！Doncic創大三元紀錄

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芝加哥公牛（NBA）今（8）日作客金州踢館勇士主場，雙方火力你來我往，直到最後公牛才靠著DeMar DeRozan罰球鎖定勝局，終場就以125:122戰勝勇士，本戰勇士除了輸球更傳出壞消息，當家一哥Stephen Curry在末節時扭傷右腳踝提前退場，就再也沒有回歸賽場，根據美媒最新消息指出，Stephen Curry將在進行核磁共振檢查後才會對外透露最新傷情。
主戰大前鋒Towns缺陣！Anthony Edwards扛起進攻 灰狼113：111險勝溜馬
根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，灰狼當家大前鋒Karl-Anthony Towns因左膝半月板撕裂，將無限期缺陣。在主力大前鋒Karl-Anthony Towns缺陣下，灰狼仍靠著Anthony Edwards打滿全場，狂砍賽季新高的44分，與在末節送出誇張的再見封阻，以113:111險勝溜馬。
Doncic連5場35分大三元！獨行俠114：108熱火止3連敗
達拉斯獨行俠今（8）日在主場迎戰東區強權邁阿密熱火，獨行俠靠著「歐洲金童」Luka Doncic，轟下全場最高的35分，並外帶11籃板與11助攻，率隊以114：108熱火終止近期3連敗，其中Luka Doncic在本戰拿下35分、11籃板、11助攻的大三元後，先是追平Russell Westbrook的連續5場繳出至少攻進「30分大三元」的聯盟紀錄，其中連續4場上演「35分大三元」則是寫下NBA紀錄，成為史上第一人。
其他NBA賽事戰績：
布魯克林籃網112:118不敵聯盟爐主底特律活塞。
鳳凰城太陽120:113擊退多倫多暴龍，Kevin Durant砍下全場最高35分。
東區龍頭波士頓塞爾提克109:115不敵衛冕軍丹佛金塊。
沙加緬度國王131:129擊退聖安東尼奧馬刺，De’aaron Fox與Domantas Sabonis和砍64分。