放假就該吃好料！營養師揭「腎結石紅綠燈」 地雷食物一次看
一週五天終於迎來週末，不論如何都要吃些好料犒賞一下辛苦上班的自己，但營養師高敏敏提醒，有些人體質上就比較容易出現腎結石，這時候要小心別吃太多含有「草酸」的食物，草酸含量大於10毫克/每100克的「紅燈食材」包括咖哩中常見的馬鈴薯，以及一般普遍認為健康的菠菜、青椒、豆漿、豆腐、開心果等食材，黑胡椒、辣椒、醬油等調味料也要注意。
記者林志怡／台北報導
衛福部食藥署指出，常吃高草酸食品，如：啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、茶、杏仁、腰果等，會造成草酸過度吸收，可能增加腎結石的風險，建議民眾多喝水，減少高鈉、高普林、高蛋白、高草酸的攝取量，以避免出現相關病徵。
除前述的高草酸食品外，高敏敏依據草酸含量，為民眾列出「紅綠燈」，其中草酸含量大於10毫克/每100克食物屬於「紅燈區」，再依據食材類別細分，全穀根莖類包括蕎麥、芋頭、南瓜、米糠、玉米粉、小麥胚芽、馬鈴薯、全麥麵粉；蔬菜類有芹菜、西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、茄子、青椒、莧菜、芥菜、蕃薯。
紅燈區水果包括黑莓、藍莓、草莓、覆盆子、無籽紅葡萄乾、紫色葡萄、醋栗、檸檬/萊姆/柳橙皮；豆魚肉蛋類如豆漿、豆腐；脂及堅果種子類有生啤酒、茶花生(醬)、杏仁、腰果、胡桃、花生、開心果、榛果、巧克力；飲品則包括生啤酒、茶、可樂，另外調味料要注意黑胡椒、辣椒、醬油。
除了避免高草酸飲品，高敏敏指出，通過攝取充足的鈣質、減少腸道對草酸的吸收，也能降低結石發生機率，而適量的食用植物性蛋白，也能避免尿鈣濃度異常上升，儘量自己下廚、選擇新鮮食材，則能更好的控制鈉的攝取量，平時也千萬注意，不要覺得健康就使用高劑量維他命C，否則反而會在代謝後產生草酸、增加草酸尿症風險。