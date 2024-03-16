不是機師！她入行4年「年收破400萬」　竟謝害她背債千萬的那個人

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說起背債千萬這麼大的坎，陳品蓁言談間倒顯得雲淡風輕，那是她幫別人打工職涯中，做得最久、8年的軟體科技公司，前前老闆夫妻待她全家猶如「家人」，讓她在得知公司經營有困難時，為挺公司義不容辭做擔保、簽本票借據，後續狀況都沒改善才發現事情不簡單，但累積債務已高達千萬元。
「天啊！這數字很驚人，我該怎麼還！我連房子都賣了！」陳品蓁清醒後，選擇離職為自己設停損，那時女兒才2歲、兒子1歲，背債不久後還發現自己懷了第3胎。她笑說：「大家都說我好勇敢，這樣了還敢生！」但她認為孩子是天賜的禮物，事後也證明「孩子生來帶財」，困難都一一解決。
為了還債，陳品蓁整個人往錢裡鑽，加盟開飲料店、自己創飲料品牌，再到前一份代書助理工作時，她除了領助理的薪水外，老闆還介紹了不少可賺錢的工作機會，她也因此累積了人脈，才在貴人的帶領下轉職當起房地產顧問。
陳品蓁說，轉職當房仲對她來說最難的是「專業」，房地產法規、資訊一直在更新，要全面掌握、融會貫通頗具挑戰性。至於抗壓性？她直言經過欠債的人生低潮後，自認抗壓性比人強，「工作上的挫折都是小事」。
入行第1年就年收300萬 陳品蓁：我比別人拚
「我入行的第1年，就達到年收300萬了，第2、第3年也平均300（萬）、去年第4年400多萬！」陳品蓁也大方分享轉職房仲的收入，她慶幸自己入行那年正逢房市走上坡，「我也比人拚，連假日都在工作，很少陪小孩」，謙虛說店裡很多學長姊、前輩都比她更厲害。
陳品蓁感念那段人生低谷時遇到的貴人們，除了神隊友老公、代書老闆外，就連債主、前前老闆都是她感謝的貴人。問她不怨害她背債的前前老闆嗎？她笑說：「怎麼不怨！一開始我都半夜躲起來哭！」低潮了2~3後，才在當代書助理的第2年轉念。她說道：「怨，沒有辦法解決事情，要往正向的方向走，停留在怨恨磁場，就會卡在漩渦裡出不來。」
拋下怨恨的陳品蓁努力還債，也不寄望前前老闆能還她多少，甚至近2年又開始恢復聯繫與人情走動。超正向的她笑說：「幸好我一開始沒選擇切斷聯絡，不然我連這5000塊都拿不回！」是的，千萬債務她已還到尾聲，預計今年就可全數還清，而9年期間，總共也只收到前前老闆的一筆5000元還款。雖然杯水車薪，但她一笑置之：「有還，就當多賺的！」
📌陳品蓁小檔案
年齡：40歲
學歷：銘傳大學觀光系畢業
經歷：快遞物流國外部業務
科技公司寫程式軟體
飲料店加盟／創業
代書助理
現職：21世紀海華SOGO加盟店經理
家庭狀況：已婚，育有3子女（長女11歲、長子10歲、次子7歲）
資料來源：《NOWnews》採訪整理
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