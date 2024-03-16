不用出海！年收400萬桃園「房仲女王」公開賺錢心法　這1點很重要

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一句話說明房仲業！陳品蓁：選擇比努力重要
截至去（2023）年4月底，房仲從業人員已突破5.5萬人，創下新高。被問及一句話說明房地產顧問工作？陳品蓁短暫思索後說：「我想是選擇比努力更重要吧！」她認為，房地產門檻蠻低，只要有營業員證照就可以，也因為競爭激烈，店頭與品牌的選擇很重要，好的資源與氣氛更有助房仲完成任務。
對房仲業務的成功，陳品蓁分享了她的一些工作心法。與客戶建立良好關係很重要，而她總是把客戶當朋友相處，讓客戶沒有壓力，更要懂得聆聽，站在客戶角度找尋合適的物件以及銷售客戶委託的物件。而且不論有沒有成交，陳品蓁還是會持續關心客戶，「讓客戶知道我一直都在」。
逢年過節的關懷問候以及送上用心準備的創意小禮也不會少。陳品蓁提到，「我喜歡整理收納的習慣，讓我對於經營客戶跟客戶需求方面可以妥善的分類歸納」。她認為，同理心和細心觀察力讓她能更貼近客戶，從而提供更高效的服務。
女性從業人員警覺性要高 堅持下去，莫忘初衷
此外，陳品蓁也提醒，女性房地產從業人員要留意自身安全，帶看盡量都約白天。她分享，曾遇到一名客戶對談時感覺不是討論物件，而是在講私人問題，覺得怪怪的因此找男同事陪帶看，結果對方似乎遠遠的發現她不是一個人就沒現身了，直言：「要是警覺性不夠的話，可能就出事了。」
走過背負千萬債務的人生低谷，陳品蓁從代書助理成功轉職年收400萬房地產顧問，對於還徘徊在轉職路口的人們，她也以過來人分享，要堅持下去，「就像我的座右銘，莫忘初衷，只要我們繼續努力，不放棄，堅持下去，總會迎來改變的時刻」。
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