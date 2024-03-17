NBA／「混亂」勇湖大戰又添新恩怨！　外界期待季後賽連續2年碰頭

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勇士主將柯瑞（Stephen Curry）此役復出，攻下全隊最高的31分，湖人詹皇（LeBron James）表現同樣強勢，全場23投15中，攻下40分、9助攻、8籃板，後衛D. Russell也貢獻23分、13助攻，但最終勇士以128:121奪勝。
然而，Anthony Davis整場只打了12分鐘，得到8分4籃板，就因為勇士隊新秀中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis打到臉，在首節比賽結束後退場，沒有在回歸球場。根據美國媒體報導，Anthony Davis的眼角膜擦傷傷勢，進入更衣室進行治療，後續會再做進一步的檢查。
意外不僅如此，湖人自家主場的計時器也出現問題，比賽中勇士進行了一波40秒的進攻，結果裁判竟沒有發現，讓球員忍不住向裁判抗議。同時，LeBron James的一記三分球遭到取消，原因是球已經出界。讓湖人教練團非常不滿，賽後怒嗆，「這根本是聯盟決定勝負，裁判主導了一切！」
種種的插曲也讓「勇湖大戰」的恩怨再添一筆，對戰的戲劇張力逐漸提升，因此讓不少球迷開始期待兩方是否能在季後賽或甚至是「一戰定生死」的附加賽相遇。目前勇士戰績35勝31敗，位居西區第9，而湖人則是36勝32敗緊隨其後，兩者間沒有勝差。
兩隊此前在2023年的西區決賽交手，是Stephen Curry和詹皇生涯在季後賽的第5次交手，最終由湖人以4：2帶走系列賽。先前兩人的「騎勇大戰」也是NBA票房保證，共4次發生在總冠軍賽上，目前Stephen Curry在季後賽以3勝2敗的戰績略為領先詹皇。
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