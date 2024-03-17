LOL／PCS春季季後賽開打！「最新戰積、賽程、賽制、隊伍」一次看

NBA／「混亂」勇湖大戰又添新恩怨！　外界期待季後賽連續2年碰頭

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過多次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過多次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA今（17）日迎來「勇湖大戰」，由洛杉磯湖人主場迎戰金州勇士，然而比賽卻出現許多插曲，包含計時器多次故障，而湖人當家大前鋒「AD」Anthony Davis也因眼睛遭戳傷而退場勇士最終以128:121擊敗湖人，不過雙方的恩怨似乎也再添上一筆，使得外界更加期待湖人、勇士是否能在季後賽再度碰頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士主將柯瑞（Stephen Curry）此役復出，攻下全隊最高的31分，湖人詹皇（LeBron James）表現同樣強勢，全場23投15中，攻下40分、9助攻、8籃板，後衛D. Russell也貢獻23分、13助攻，但最終勇士以128:121奪勝。

然而，Anthony Davis整場只打了12分鐘，得到8分4籃板，就因為勇士隊新秀中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis打到臉，在首節比賽結束後退場，沒有在回歸球場。根據美國媒體報導，Anthony Davis的眼角膜擦傷傷勢，進入更衣室進行治療，後續會再做進一步的檢查。

▲經典「勇湖大戰」，Stephen Curry（左）此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，卻變成鬧劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲經典「勇湖大戰」，Stephen Curry（左）此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，卻變成鬧劇。（圖／美聯社／達志影像）
意外不僅如此，湖人自家主場的計時器也出現問題，比賽中勇士進行了一波40秒的進攻，結果裁判竟沒有發現，讓球員忍不住向裁判抗議。同時，LeBron James的一記三分球遭到取消，原因是球已經出界。讓湖人教練團非常不滿，賽後怒嗆，「這根本是聯盟決定勝負，裁判主導了一切！」

種種的插曲也讓「勇湖大戰」的恩怨再添一筆，對戰的戲劇張力逐漸提升，因此讓不少球迷開始期待兩方是否能在季後賽或甚至是「一戰定生死」的附加賽相遇。目前勇士戰績35勝31敗，位居西區第9，而湖人則是36勝32敗緊隨其後，兩者間沒有勝差。

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過多次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過多次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）
兩隊此前在2023年的西區決賽交手，是Stephen Curry和詹皇生涯在季後賽的第5次交手，最終由湖人以4：2帶走系列賽。先前兩人的「騎勇大戰」也是NBA票房保證，共4次發生在總冠軍賽上，目前Stephen Curry在季後賽以3勝2敗的戰績略為領先詹皇。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA點評／戳眼、計時器搶戲！勇士進攻40秒　經典勇湖大戰成鬧劇

NBA／AD慘遭勇士TJD打臉！因眼角膜擦傷退出「勇湖大戰」後未回歸

NBA／Curry復出轟31分！勇士128:121戰勝湖人　詹皇空砍40分無用

NBA／Curry未來考慮「從政」、Kerr力挺子弟兵：他選州長我會投他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞