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麥當勞蛋捲冰淇淋「買一送一」！本週APP隱藏優惠：免費吃薯餅

▲本週速食優惠應援開工不憂鬱！麥當勞APP蛋捲冰淇淋「買一送一」，單點吉事蛋堡、或豬肉滿福堡加蛋「免費吃薯餅」隱藏優惠一次整理。肯德基6組優惠券划算開吃炸雞和蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本週速食優惠應援開工不憂鬱！麥當勞APP蛋捲冰淇淋「買一送一」，單點吉事蛋堡、或豬肉滿福堡加蛋「免費吃薯餅」隱藏優惠一次整理。肯德基6組優惠券划算開吃炸雞和蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一開工不憂鬱！速食優惠來應援大家上班、上課好心情。本週麥當勞APP再度推出多款隱藏優惠，最划算就是蛋捲冰淇淋「買一送一」，還有單點吉事蛋堡、或豬肉滿福堡加蛋都能「免費吃薯餅」，限定回饋一次整理告訴你。而肯德基也有6組優惠券划算開吃炸雞和蛋撻。

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📌麥當勞APP：蛋捲冰淇淋「買一送一」！「免費吃薯餅」隱藏優惠
麥當勞正開吃2024龍年開春優惠券超值「買一送一」，還有大薯、金黃地瓜條都能「加1元多一件」。今（18）日麥當勞APP全球版再推出多款獨家優惠，即日起至3月24日單點蛋捲冰淇淋「買一送一」（不適用得來速）最划算！即日起至3月22日還有單點吉事蛋堡「免費送薯餅」、買無敵大麥克套餐「免費送小玉米湯」。

▲麥當勞APP本週有單點蛋捲冰淇淋「買一送一」優惠到3月24日。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞APP本週有單點蛋捲冰淇淋「買一送一」優惠到3月24日。（圖／翻攝自麥當勞APP）
而即日起至3月24日，則是單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、還有單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」。提醒大家，APP優惠券限兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲台灣麥當勞今（21）日起正式調漲價格，套餐貴10元、薯條漲5～7元。掀起網友熱論能破解漲價的「神級點法」，除了靠「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」、再善用「點點卡」，還有省錢必吃的隱藏版「30元漢堡」、得來速貴賓卡專屬優惠，都成為超夯話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞本週除了爽吃2024龍年開春優惠券，麥當勞APP還有「蛋捲冰淇淋買一送一」、「免費吃薯餅」隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：6組優惠券「下殺55折起」爽吃炸雞蛋撻
肯德基即日起至4月22日，釋出6組「下殺55折起」優惠券，可以划算開吃炸雞、蛋撻、咔拉雞腿堡、紙包雞，每個套餐都能省下超過百元，迎接月底成功守住荷包。
◾️40451「5塊咔拉脆雞＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」269元（原價407元）省下138元
◾️40558「5塊咔拉脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」305元（原價501元）省下196元
◾️​​​​​​40571「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2顆原味蛋撻＋3杯無糖茉莉綠茶(小)」185元（原價335元）省下150元
◾️40492「咔拉雞腿堡＋美式煙燻咔脆雞堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」232元（原價372元）省下140元
◾️50401「8塊咔拉脆雞＋2個咔拉雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋3顆原味蛋撻＋3顆黑糖白玉Q蛋撻＋百事可樂(瓶)」751元（原價1187元）省下436元享外送

▲肯德基最新6組優惠券，下殺55折起爽吃炸雞蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基最新6組優惠券，下殺55折起爽吃炸雞蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）

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