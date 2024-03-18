麥當勞蛋捲冰淇淋「買一送一」！本週APP隱藏優惠：免費吃薯餅

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麥當勞正開吃2024龍年開春優惠券超值「買一送一」，還有大薯、金黃地瓜條都能「加1元多一件」。今（18）日麥當勞APP全球版再推出多款獨家優惠，即日起至3月24日單點蛋捲冰淇淋「買一送一」（不適用得來速）最划算！即日起至3月22日還有單點吉事蛋堡「免費送薯餅」、買無敵大麥克套餐「免費送小玉米湯」。
而即日起至3月24日，則是單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、還有單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」。提醒大家，APP優惠券限兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌肯德基：6組優惠券「下殺55折起」爽吃炸雞蛋撻
肯德基即日起至4月22日，釋出6組「下殺55折起」優惠券，可以划算開吃炸雞、蛋撻、咔拉雞腿堡、紙包雞，每個套餐都能省下超過百元，迎接月底成功守住荷包。
◾️40451「5塊咔拉脆雞＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」269元（原價407元）省下138元
◾️40558「5塊咔拉脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」305元（原價501元）省下196元
◾️40571「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2顆原味蛋撻＋3杯無糖茉莉綠茶(小)」185元（原價335元）省下150元
◾️40492「咔拉雞腿堡＋美式煙燻咔脆雞堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」232元（原價372元）省下140元
◾️50401「8塊咔拉脆雞＋2個咔拉雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋3顆原味蛋撻＋3顆黑糖白玉Q蛋撻＋百事可樂(瓶)」751元（原價1187元）省下436元享外送