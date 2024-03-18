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惠利好友心疼發聲：她很痛苦！曝9月和柳俊烈分手　原以為會和好

▲惠利（左）的好友出面發聲，透露她去年3月和柳俊烈關係疏遠，雙方都太忙碌，直到9月才開始談分手。（圖／翻攝惠利、柳俊烈IG）
▲惠利（左）的好友出面發聲，透露她去年3月和柳俊烈關係疏遠，雙方都太忙碌，直到9月才開始談分手。（圖／翻攝惠利、柳俊烈IG）

記者江芷稜／綜合報導

韓國演員柳俊烈與「最美小三」女星韓韶禧爆出熱戀，他去年11月宣布跟戀愛7年的惠利分手，火速有了新歡，疑似無縫接軌的戀愛行為，讓舊愛惠利嘲諷「真有趣」，三角戀糾葛越演越烈，韓韶禧公開認愛後被認為當小三，IG瞬間少了10幾萬的粉絲，火大要對惡意批評的網友提告，惠利也自認發言不夠成熟，公開向大眾道歉，好友不忍她戀情失敗又遭輿論抨擊，跳出來為惠利發聲，坦言兩人已經交往7、8年，去年3月關係變得疏遠，但旁人一直以為會和好，沒想到會是這樣收場。

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▲《請回答1988》的「狗善CP」柳俊烈（左）、惠利7年戀情演變成前後任互撕的鬧劇。（圖／翻攝IG）
▲《請回答1988》的「狗善CP」柳俊烈（左）、惠利交往7年，分手過程也很漫長。（圖／翻攝IG）
根據韓媒《Edaily》報導，惠利的好友向媒體表示，惠利和柳俊烈這7、8年來一直互相珍惜，認真地交往著，最近因分手成了外界熱議的對象，當事人非常痛苦。雖然自去年3月就變得疏遠，決定冷靜一下，但他們交往很久，期間有過爭吵也曾和好過，旁人認為只是小吵小鬧而已，沒想到冷戰會一直持續到夏天。

▲▼韓韶禧向惠利（下圖）道歉。（圖／韓韶禧、惠利IG）
▲惠利的好友表示，原本以為她跟柳俊烈會和好。（圖／韓韶禧、惠利IG）
該好友說，「外傳柳俊烈沒有參加惠利的生日聚會，這件事不是事實」，她表示2022年柳俊烈為惠利辦慶生派對，大家一起度過非常愉快的時光，但去年惠利生日有拍攝工作，沒有舉辦生日聚會，加上夏天藝人們忙碌於海外工作，各自經過很長時間的思考，才決定好好整理這段關係。

▲惠利大動作取消柳俊烈追蹤，引發聯想。
▲好友心疼表示，惠利受到輿論撻伐心情痛苦。（圖／翻攝惠利IG）
朋友認為，惠利和柳俊烈戀愛了很久，要分手必須慎重考慮，因此直到去年9月、10月才談到分手，經過深思熟慮後，11月正式對外宣布分開，結束這段關係。儘管韓韶禧強調11月才在攝影展上認識柳俊烈，應該沒有劈腿嫌疑，但面對經營了快8年的感情破局，男友快速另結新歡，惠利心情難免痛苦萬分。

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