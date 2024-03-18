惠利好友心疼發聲：她很痛苦！曝9月和柳俊烈分手 原以為會和好
韓國演員柳俊烈與「最美小三」女星韓韶禧爆出熱戀，他去年11月宣布跟戀愛7年的惠利分手，火速有了新歡，疑似無縫接軌的戀愛行為，讓舊愛惠利嘲諷「真有趣」，三角戀糾葛越演越烈，韓韶禧公開認愛後被認為當小三，IG瞬間少了10幾萬的粉絲，火大要對惡意批評的網友提告，惠利也自認發言不夠成熟，公開向大眾道歉，好友不忍她戀情失敗又遭輿論抨擊，跳出來為惠利發聲，坦言兩人已經交往7、8年，去年3月關係變得疏遠，但旁人一直以為會和好，沒想到會是這樣收場。
記者江芷稜／綜合報導
根據韓媒《Edaily》報導，惠利的好友向媒體表示，惠利和柳俊烈這7、8年來一直互相珍惜，認真地交往著，最近因分手成了外界熱議的對象，當事人非常痛苦。雖然自去年3月就變得疏遠，決定冷靜一下，但他們交往很久，期間有過爭吵也曾和好過，旁人認為只是小吵小鬧而已，沒想到冷戰會一直持續到夏天。
該好友說，「外傳柳俊烈沒有參加惠利的生日聚會，這件事不是事實」，她表示2022年柳俊烈為惠利辦慶生派對，大家一起度過非常愉快的時光，但去年惠利生日有拍攝工作，沒有舉辦生日聚會，加上夏天藝人們忙碌於海外工作，各自經過很長時間的思考，才決定好好整理這段關係。
朋友認為，惠利和柳俊烈戀愛了很久，要分手必須慎重考慮，因此直到去年9月、10月才談到分手，經過深思熟慮後，11月正式對外宣布分開，結束這段關係。儘管韓韶禧強調11月才在攝影展上認識柳俊烈，應該沒有劈腿嫌疑，但面對經營了快8年的感情破局，男友快速另結新歡，惠利心情難免痛苦萬分。
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