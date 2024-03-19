先買後付藏危機！融資公司遭批「有牌地下錢莊」　央行承諾會檢討

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目前國內公司登記有融資業務的有6800多家，金管會主委黃天牧先前提過，BNPL引發的爭議可依循現行機制處理，業者若涉及重利、非法催收、資訊揭露不實等，現行相關法律都有規範，司法及檢警調都可進行相關核處取締，民眾也可直接向消費者保護單位申訴，但相關納管定義，還要跨部會研究。
至於「消費性貸款」，日前爆紅的短片「山道猴子的一生」，片中就是在描述年輕人為進行大筆消費最終導致無力償還的社會案件，民進黨籍立委王世堅日前質詢央行總裁楊金龍時，更直接點名中租迪和、和潤、裕融等3家民間借貸款公司，專做消費性貸款，卻以高利方式放款，直轟根本是「有牌的地下錢莊」，非常不道德，這種方式更是變相的吸血、殘害社會，尤其殘害我們國家未來希望青年人「非常可惡」，要求中央銀行應該也展現一下態度，針對購置耐久消費品的貸款也應該要管制。
對此，央行總裁楊金龍也在現場表示，會針對相關意見進行檢討，也會在下個會期前施行相關管制、警告。
事實上，央行在先前提出的「BigTechs跨足金融服務領域的最新發展、影響與啟示」報告中也指出，過去數年，類似的BNPL服務盛行已損及消費者權益，監管機關已多加示警、並著手納管。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。