快訊／日本結束負利率政策　迎接自2007年以來首次升息

先買後付藏危機！融資公司遭批「有牌地下錢莊」　央行承諾會檢討

▲民進黨立委王世堅質詢，轟融資租賃公司是「有牌的地下錢莊」。（圖／翻攝自國會頻道）
▲民進黨立委王世堅質詢，轟融資租賃公司是「有牌的地下錢莊」。（圖／翻攝自國會頻道）

記者林莞茜／綜合報導

網路爆紅的動畫影片「山道猴子的一生」，片中描述年輕人為進行大筆消費，貸款買機車及改車，不顧後果透過融資租賃公司推出的「先買後付（BNPL）」業務，最終導致「消費性貸款」悲歌，針對此現況，民進黨立委日前在立院質詢時，痛批國內有三家租賃公司，用極低的利率向國內38家銀行大筆貸款，再用高利息借貸給年輕人「非常不道德，又違法！」、「有牌的地下錢莊」，呼籲金管會將從事放款的民間租賃融資公司納管，央行總裁楊金龍則承諾會檢討，會在下個會期前施行相關管制、警告。

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針對BNPL業務，金管會雖然有約談3家上市櫃融資租賃公司，但金管會認為，BNPL屬於民間借貸行為，應回歸到民事契約相關約定，業者也沒涉及吸收社會大眾資金，並非金管會規範的金融機構，3家業者則強調是以「實質買賣」提供分期付款服務，也有清楚揭露相關利息及費用，並依民法相關規定辦理，也會與社會對話溝通，適時對外說明，金管會則建議業者訂定自律規範，業者允諾會帶回租賃公會討論。

目前國內公司登記有融資業務的有6800多家，金管會主委黃天牧先前提過，BNPL引發的爭議可依循現行機制處理，業者若涉及重利、非法催收、資訊揭露不實等，現行相關法律都有規範，司法及檢警調都可進行相關核處取締，民眾也可直接向消費者保護單位申訴，但相關納管定義，還要跨部會研究。

至於「消費性貸款」，日前爆紅的短片「山道猴子的一生」，片中就是在描述年輕人為進行大筆消費最終導致無力償還的社會案件，民進黨籍立委王世堅日前質詢央行總裁楊金龍時，更直接點名中租迪和、和潤、裕融等3家民間借貸款公司，專做消費性貸款，卻以高利方式放款，直轟根本是「有牌的地下錢莊」，非常不道德，這種方式更是變相的吸血、殘害社會，尤其殘害我們國家未來希望青年人「非常可惡」，要求中央銀行應該也展現一下態度，針對購置耐久消費品的貸款也應該要管制。

對此，央行總裁楊金龍也在現場表示，會針對相關意見進行檢討，也會在下個會期前施行相關管制、警告。

事實上，央行在先前提出的「BigTechs跨足金融服務領域的最新發展、影響與啟示」報告中也指出，過去數年，類似的BNPL服務盛行已損及消費者權益，監管機關已多加示警、並著手納管。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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