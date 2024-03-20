MLB開幕戰完整懶人包　轉播、賽況、先發陣容資訊！掌握大谷翔平

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擔任教士隊開幕戰重責大任的是37歲老將達比修有，他去年因為右手肘受傷，只有拿下8勝10敗，防禦率4.56的成績，但他在大聯盟累積103勝，生涯1919次三振，超越野茂英雄，被認為是日本的傳奇投手。
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📌海外開幕賽G1先發陣容：
客隊：洛杉磯道奇
- Mookie Betts (R) SS
- 大谷翔平 (L) DH
- Freddie Freeman (L) 1B
- Will Smith (R) C
- Max Muncy (L) 3B
- Teoscar Hernandez(R) LF
- James Outman (L) CF
- Jayson Heyward (L) RF
- Gavin Lux (L) 2B
主隊：聖地牙哥教士
- Xander Bogaerts (R) 2B
- Fernado Tatia Jr.(R) RF
- Jake Cronenworth(L) 1B
- Manny Machado (R) DH
- 金河成 (R) SS
- Jurickson Profar (S) LF
- Luis Campusano (R) C
- Tyler Wade (L) 3B
- Jackson Merrill (L) CF
📌台灣運彩盤口
本場比賽台灣運彩也開放單場投注，莊家看好道奇能獲勝，不讓分賠率僅1.36，遠優於教士的2.40，大小分盤則是8.5分。
運動彩券分析師鬍子哥預測，本場比賽若教士先發投手達比修有能撐住前幾局，道奇在前半場會有苦戰，但是這畢竟是球季開打，先發投手不會投太長，後半段道奇贏個2分，過盤應該沒問題。
📌比賽場地介紹
海外賽的場地是在高尺天空巨蛋，位於南韓首都首爾，舉辦球賽時最多能容納1.7萬人，今天海外賽已經確定滿場。高尺天空巨蛋在2015年完工並啟用，2016年起成為韓國職棒英雄隊的主場。此球場也曾在2017年舉辦經典賽。
📌轉播資訊：
- 華視主頻CTS
- 愛爾達ＥＬＴＡ體育1台(MOD CH200)
- Hami Video
- MLB TV