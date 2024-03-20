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MLB開幕戰完整懶人包　轉播、賽況、先發陣容資訊！掌握大谷翔平

▲大谷翔平將在海外賽先發對決達比修有。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平將在海外賽先發對決達比修有。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

MLB海外開幕戰今（20）日晚間6點將在南韓首爾高尺天空巨蛋開打，大谷翔平領軍的洛杉磯道奇將連續兩天對決聖地牙哥教士，首戰就會上演精采好戲，教士本場推出「混血王子」達比修有先發，也是生涯首度對決大谷翔平，未演先轟動。

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道奇本場比賽則派出甫從坦帕灣光芒挖角過來的王牌投手Tyler Glasnow掛帥先發，上個球季他出賽21場，累積投120局，拿下10勝7敗，防禦率僅3.53。

擔任教士隊開幕戰重責大任的是37歲老將達比修有，他去年因為右手肘受傷，只有拿下8勝10敗，防禦率4.56的成績，但他在大聯盟累積103勝，生涯1919次三振，超越野茂英雄，被認為是日本的傳奇投手。

▲大谷翔平即將對決達比修有，也是道奇教士海外開幕戰。（圖／運動畫刊）
▲大谷翔平即將對決達比修有，也是道奇教士海外開幕戰。（圖／運動畫刊）
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📌海外開幕賽G1先發陣容：

客隊：洛杉磯道奇

  1.  Mookie Betts   (R) SS
  2.  大谷翔平 (L) DH
  3.  Freddie Freeman  (L) 1B
  4. Will Smith   (R)  C
  5. Max Muncy   (L) 3B
  6. Teoscar Hernandez(R) LF
  7. James Outman   (L) CF
  8. Jayson Heyward  (L) RF
  9. Gavin Lux  (L) 2B
先發投手 : (R)Tyler Glasnow


主隊：聖地牙哥教士

  1. Xander Bogaerts  (R) 2B  
  2. Fernado Tatia Jr.(R) RF  
  3. Jake Cronenworth(L) 1B  
  4. Manny Machado  (R) DH  
  5. 金河成    (R) SS  
  6. Jurickson Profar (S) LF  
  7. Luis Campusano (R)  C  
  8. Tyler Wade  (L) 3B  
  9. Jackson Merrill  (L) CF  
先發投手 : (R) 達比休有

▲南韓的大聯盟海外開幕戰將上演道奇、教士豪門對決，不過兩隊年薪總額仍相差將近1倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓的大聯盟海外開幕戰將上演道奇、教士豪門對決，不過兩隊年薪總額仍相差將近1倍。（圖／美聯社／達志影像）
📌台灣運彩盤口

本場比賽台灣運彩也開放單場投注，莊家看好道奇能獲勝，不讓分賠率僅1.36，遠優於教士的2.40，大小分盤則是8.5分。

運動彩券分析師鬍子哥預測，本場比賽若教士先發投手達比修有能撐住前幾局，道奇在前半場會有苦戰，但是這畢竟是球季開打，先發投手不會投太長，後半段道奇贏個2分，過盤應該沒問題。

▲大聯盟海外賽，台灣運彩盤口。（圖／擷取自台灣運彩官網）
▲大聯盟海外賽，台灣運彩盤口。（圖／擷取自台灣運彩官網）
📌比賽場地介紹

海外賽的場地是在高尺天空巨蛋，位於南韓首都首爾，舉辦球賽時最多能容納1.7萬人，今天海外賽已經確定滿場。高尺天空巨蛋在2015年完工並啟用，2016年起成為韓國職棒英雄隊的主場。此球場也曾在2017年舉辦經典賽。

▲韓國高尺巨蛋。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國高尺巨蛋。（圖／美聯社／達志影像）
📌轉播資訊：

  1. 華視主頻CTS
  2. 愛爾達ＥＬＴＡ體育1台(MOD CH200)
  3. Hami Video
  4. MLB TV
▲大聯盟海外賽由華視全程轉播。（圖／華視提供）
▲大聯盟海外賽由華視全程轉播。（圖／華視提供）

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