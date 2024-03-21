不只水原一平！前道奇隊巨砲Puig也曾經涉賭 恐面臨最高5年刑期
今（21）日早晨爆出震撼消息，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的隨行翻譯水原一平遭爆料，使用大谷翔平數百萬美元資金來進行非法賭博，目前已遭到道奇隊解僱。此前大聯盟也出現不少球員涉賭案件，道奇隊前古巴巨砲Yasiel Puig被發現涉入運動賽事賭博後，在調查中數度撒謊，據媒體報導可能面臨最高5年的刑期。
記者林之越/綜合報導
外媒指出，水原一平從2021年開始，就會下注國際足球、NBA、NFL和大學美式足球，但不包括棒球，因為這是大聯盟明定的規範。目前在美國運動博奕於近40個州都是屬於合法的，但在加州仍屬非法。
道奇隊中也並非首次有成員或球員本人涉賭，2022年美國法務部的公文和相關媒體報導中指出，古巴籍選手Yasiel Puig自2019年5月開始就涉入運動賽事賭博，3個月內狂下注899次，其中包含網球、足球和籃球等賽事。
儘管Yasiel Puig在2022年7月已簽署認罪協議，並同意支付至少5萬5000美金的罰金，但他在11月時卻拒絕向法官認罪。聯邦官方調查後認為，Yasiel Puig多次撒謊，表示自己從未加入賭博，但透過WhatsApp語音訊息證實，他有多次下注事實。
Yasiel Puig曾為道奇隊效力6年，並在2014年入選明星賽，生涯累積2成77打擊率，並有132轟，在接連遭遇性侵案、簽賭案之後，被迫離開大聯盟，在2022年加入韓職培證英雄，共出賽126場，打擊率2成77，敲出21支全壘打。
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