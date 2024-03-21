不會win了？二次元兒少性影像由「地方社會局開審議會」判斷

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衛福部今日針對網友連署訴求、舉行會議討論，並達成4項結論。郭彩榕說，會中大家都認為，創作自由應該被保障，所以「沒有違憲問題」，但回到現行《兒少性剝削防制條例》與立法理由內容，都能看出「沒有排除虛擬兒少圖畫」，《刑法》也規範，不能隨意散佈猥褻物品，甚至也沒有侷限在兒少，所以「不能說是虛擬就不管」。
不過，郭彩榕指出，ACG團體在會中最關心的是，如果作品疑似觸及《兒少性剝削防制條例》、馬上就要被下架的話，作者的創作權益恐受到侵犯，對此會中決定做出改變，往後若有作品存在兒少性剝削疑慮，將「先依照《兒少法》第46條，要求業者自律、依據『網路有害兒少身心健康內容防護層級例示框架』做出防護。」
郭彩榕進一步解釋，往後iWIN接獲通報，會先判斷「是否存在違反《兒少性剝削防制條例》或《兒少法》疑慮」，若評估沒有問題，則不需要處置；若判斷存在疑慮，「先要求業者做出防護，如年齡驗證、過橋頁面等」；若有違反《兒少性剝削防制條例》疑慮，則移交地方政府社會局、召開審議會。
針對地方政府社會局與審議會，郭彩榕說，審議會不會是常設組織，但為避免出現「一言堂」的情況，會要求比照iWIN多方利害關係人代表，邀集文化、民間團體、業者代表等認定再行確認是否移除，確保審議會／小組會具有多元代表性。
郭彩榕表示，相關細節會由iWIN把操作化程序弄清楚，也盡快與地方政府召開會議、把程序建立起來，但就2023年8月15日至2024年2月為止的案件來看，經檢舉虛擬作品違反《兒少性剝削防制條例》的案件計2498件，其中2177件經iWIN判斷，都沒有違反相關法規；316件違反《兒少法》，需對內容進行防護；僅有5件疑似違反《兒少性剝削防制條例》。