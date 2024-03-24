莊智淵殺進冠軍戰！倪夏蓮「60歲」高齡登頂寫歷史 桌壇老兵不死
42歲的台灣「桌球教父」莊智淵在WTT貝魯特支線賽第二站男單賽事4強戰，激戰4局後以11:4、11:8、10:12、11:7擊退盧森堡選手馬Luka Mladenovic，晉級男單決賽，將和哈薩克選手Kirill Gerassimenko爭冠。
記者黃建霖/綜合報導
莊智淵目前世界排名第39，WTT貝魯特支線賽為男單頭號種子，上一站賽事他不敵印度選手Sathiyan Gnanasekaran止步4強，第二站則希望捲土重來，爭取賽季首冠。
面對世界排名206的Mladenovic，莊智淵實力上優於對手，只在第3局以10:12的接近比數丟掉一局，最終以總局數3:1拿下比賽勝利，強勢晉級到決賽。
莊智淵在男單決賽的對手也已經出爐，為世界排名43、27歲的的哈薩克選手Kirill Gerassimenko，過去兩人交手過2次，都是由莊智淵拿下勝利。
「最強桌球阿嬤」不敵盧森堡好手 無緣連兩站奪冠
而在女單賽事方面，上一站奪得冠軍的盧森堡老將「最強桌球阿嬤」倪夏蓮在8強對上同胞好手Sarah De Nutte，她連續作戰狀態下滑，以0:3輸掉遭淘汰。
倪夏蓮此前在WTT貝魯特站支線賽以60歲8個月的高齡，成為桌壇最高齡奪冠的選手。在去年7月進行的WTT支線賽哈維若夫站女單決賽中，倪夏蓮以3:1擊敗我國劉馨尹，獲得女單冠軍，那是她60歲之後的第一個WTT賽事冠軍。
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