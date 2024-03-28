漢堡王12款「買一送一」最後一天！牛肉堡、華堡套餐「只要99元」

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漢堡王超划算「春季狂歡優惠券」只到今天3月28日最後一天，薯條(中)、辣薯球(中)、洋蔥圈(小)到中杯飲料，總共12款餐點通通「買一送一」，上校雞塊還「買4送4」，還有小華堡、西部小華堡、單犇牛肉堡共3款漢堡也有「買一送一」！
而且個人套餐「只要99元」起就能爽吃，最划算的組合為「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」99元，「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」也只要99元。
即日起至4月15日，漢堡王還祭出華堡月優惠，正面對決麥當勞無敵大麥克，推出招牌華堡套餐「最高現折90元」好康，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「現折90元」，原味或辣味都有優惠。
📌麥當勞雞塊「買10送10」！最新歡樂送優惠碼「10NUG」
麥當勞最新歡樂送優惠，即日起至5月7日止（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）共6款「買一送一」優惠。這次竟推出人氣薯餅買一送一，還有麥克雞塊「買10送10」實在好划算。
提醒大家，記得訂單消費需滿38元起才適用；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。