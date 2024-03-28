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漢堡王12款「買一送一」最後一天！牛肉堡、華堡套餐「只要99元」

▲漢堡王春季優惠券12款「買一送一」今最後一天，牛肉堡、華堡套餐都「只要99元」。麥當勞回歸3大神品，搶先開賣板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶，還祭出麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王春季優惠券12款「買一送一」今最後一天，牛肉堡、華堡套餐都「只要99元」。麥當勞回歸3大神品，搶先開賣板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶，還祭出麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食大戰天天都開打！漢堡王春季優惠券12款「買一送一」今（28）日最後一天，把握時間開吃牛肉堡、華堡套餐都「只要99元」。麥當勞也回歸3大神品，搶先開賣板烤雞腿堡焦糖冰奶茶，還祭出麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼。

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📌漢堡王12款「買一送一」！牛肉堡、華堡套餐「只要99元」
漢堡王超划算「春季狂歡優惠券」只到今天3月28日最後一天，薯條(中)、辣薯球(中)、洋蔥圈(小)到中杯飲料，總共12款餐點通通「買一送一」，上校雞塊還「買4送4」，還有小華堡、西部小華堡、單犇牛肉堡共3款漢堡也有「買一送一」！

而且個人套餐「只要99元」起就能爽吃，最划算的組合為「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」99元，「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」也只要99元。

即日起至4月15日，漢堡王還祭出華堡月優惠，正面對決麥當勞無敵大麥克，推出招牌華堡套餐「最高現折90元」好康，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「現折90元」，原味或辣味都有優惠。

▲漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」，吃到8月中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王春季優惠券12款「買一送一」最後一天！牛肉堡、華堡套餐「只要99元」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞雞塊「買10送10」！最新歡樂送優惠碼「10NUG」
麥當勞最新歡樂送優惠，即日起至5月7日止（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）共6款「買一送一」優惠。這次竟推出人氣薯餅買一送一，還有麥克雞塊「買10送10」實在好划算。

提醒大家，記得訂單消費需滿38元起才適用；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」，最新人氣薯餅買一送一、麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞還將於4月10日起，推出「經典復刻分享盒」、「經典復刻分享餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞3大神品，板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶搶先開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王春季12款「買一送一」！套餐「現折90元」對決麥當勞大麥克

麥當勞「焦糖冰奶茶買一送一」！麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼

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