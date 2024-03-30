出養童悲劇／大型NGO資產不輸上市公司　法人無貸款買房深意公開 

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長期推動社會住宅、倡議居住正義的OURs都市改革組織秘書長彭揚凱坦言，多數的NGO辦公室多為租賃，包含他們組織也是，但就像一般人租房子一樣，NGO租辦公室也會遇到漲租金、房東不續租等窘境。他認為，當非營利組織發展至一定規模時，購置辦公室有利長期發展，不是壞事。
彭揚凱說明，依現行法規，社團法人本來就可以購置不動產，買了後有相關限制，不能私人轉賣賺錢，後續轉讓也都有相關規範，而台灣較大的社福團體、宗教團體也都有置產。
他直言，雖然他們辦公室目前仍是租的，且已經搬了2處，現在是第3處，但平心而論，只要NGO置產目的不是要炒作，是求穩定發展，「買了是做好事、做公益，不是拿出來炒房的」，都不是件不可以或不對的事。
法人「無貸款」買房深意曝光
住展雜誌發言人陳炳辰認為，社福團體為公益性質、非營利，當其有一定資產條件時，因自用辦公需求而置產無可厚非，如大坪數的辦公室此類物件，在市場上因需求較小，價格相對平實，在資金條件允許下，買的話當然比租的更具備資產效益。
至於法人「無貸款」購買房地產所圖為何？陳炳辰說明，一般來說，不管是個人或企業團體，選擇不運用貸款來購置不動產，多數是為去化閒置資金，畢竟現在銀行也不見得歡迎這麼多現金存款，另外也有考量貸款容易受波動，避免因升息而突然得增加的可觀利息，「會不會便宜倒不一定」，應是資產配置考量居多。
NGO想擁有長期辦公場所 地上權產品是選項之一
不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，非營利團體的收入不是來自政府補助，就是民眾的愛心捐款，應該把捐款的錢盡量都用在服務的特定對象上，才符合社會期待，認為NGO若想擁有長期的辦公場所，又不想付高額租金，建議可買地上權產品，價格相對平實，觀感上殺傷力較小。
何世昌表示，從以前到現在，不乏慈善團體、宗教機構名下擁有驚人不動產，多數都只買不賣，因而有囤積資產之嫌，而引發爭議。他直言，都是錢來得太快，又不知道怎麼花，社工薪資待遇沒提高，花在特定服務族群的比例又不高，「這樣不好，（NGO）資源配置比例要改」。
此外，勵馨基金會與伊甸基金會也都有進駐新北、台中社會住宅提供服務，也不失是非營利組織與政府雙贏互惠的合作模式。
不願具名的房產專家指出，目前內湖瑞光路辦公室行情每坪落在70萬元左右，推算兒福聯盟辦公室5年來，房價至少漲25%，「不誇張，是合理的價格往上走」，若以兒福過往公開「一年約600萬租金」相較，現在同樣的規格「租金一定超過600萬元」，「以買代租」投報率約1.68%，也算合邏輯。
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