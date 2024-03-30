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出養童悲劇／社工職場危機！加薪也沒用　最佳解法國內早有案例

▲剴剴虐童案僅檢討社福組織的缺失，恐怕難以補足社會安全網漏洞，專家認為中央政府應該在公益團體中承擔更大的角色，圖為社工團體於衛福部前的人行道抗議。（圖／記者林志怡攝）
▲剴剴虐童案僅檢討社福組織的缺失，恐怕難以補足社會安全網漏洞，專家認為中央政府應該在公益團體中承擔更大的角色，圖為社工團體於衛福部前的人行道抗議。（圖／記者林志怡攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

男童剴剴遭兒福聯盟認證保母虐死案引發社會關注，衛福部指出兒福聯盟在出養必要性評估嚴謹度不足、社工缺乏足夠教育訓練等7項重大缺失。不過僅僅檢討社福組織的缺失，恐怕難以補足社會安全網漏洞，社會工作人員人力不足、案量負擔是否過重也引發討論。對此，國立臺北大學社會工作學系副教授王品指出，政府匡列預算投入更多補助也僅僅是治標不治本，如果只是多給資源，進來再多的人也會走掉，中央政府應該在公益團體中承擔更大的角色，才能解決社會弱勢族群面臨的困境，而國內「非營利幼兒園」就是值得參考的成功案例。

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國立臺北大學社會工作學系副教授王品指出，社會工作人員職場環境有多種複雜的問題，政府應該重視社工職場工作困難、職場結構不理想，由於社會工作者遍佈多個領域，從老年照護、身心障礙、兒童領域，每個領域的需求及工作內容大有不同，光就薪資調整、減少社工案量，無法概括解決社會工作者所面臨的困境，建議政府應該在公益團體中承擔更大的角色，而不僅僅是發包給非營利公益組織，或是盲目投入更多的公益補助預算，沒有解決問題根源，再多的人力加入也待不長久。

王品建議，可從國內教育領域施行的「非營利幼兒園」來取其經驗，「是我們自己國家的寶貴的經驗」園所由政府提供土地、建物、設備，再委託非營利法人經營，讓組織有更多的空間配置人力資源、工作環境，但政府不是只出錢不管理，對於非營利幼兒園內的「軟體」、「營運」另訂辦法管理，像是教保服務人員、學前特殊教育教師、社會工作人員、護理人員、職員及廚工之服務人員，都有薪資支給基準，把老師的專業職能、薪資規模寫進法規裡，才能讓投入該領域的人看得到遠景。

「非營利幼兒園」受到教育局監管，相較其他幼兒園評鑑嚴謹、評鑑頻率也最高，雖然無法盈利，但仍在官方精算之下，達到幼兒園損益平等，維持營運。雖然非營利幼兒園固然還是有一些邊走邊改正的問題，但至少可以解決大結構的漏洞，該政策實驗的結果也可以延伸到社福的領域，提供弱勢族群幫助時的安全性跟條件也許更有品質保障。

▲國防部大直非營利幼兒園的小朋友們表演了七隻小羊手偶劇。（圖／總統府提供）
▲國防部大直非營利幼兒園。（圖／總統府提供）
台北市社會工作人員職業工會則希望政府傾聽第一線社工的聲音，由於政府現行檢討的會議常常只是修正或增加社工工作的流程或SOP，例如說要增加訪視，或莫名又要增添許多指標，這些事情只會讓社工有更多訪視外的紙本工作，壓縮了社工原本要訪視的品質；一線社工在本案也提出，收出養的工作應該由政府來進行主導，政府要投入更多的資源，盤點各類需求的照顧措施以及資源，社工職業工會不希望中央只聽一半，將服務成為各地社福中心的業務之一，各地社福中心變成跟台灣的便利商店一樣，什麼業務都要會，但其實社福中心的業務已經相當繁重。

當然除了社會工作者環境討論外，剴剴遭虐的憾事，兒福聯盟還是難辭其咎。致力推廣公益團體財務透明、募款誠信、服務效率等的台灣公益團體自律聯盟沈宜如秘書長表示，自律協會也在面對這類事件時針對組織施行輔導機制，在剴剴案件爆發前，就已經開始協助國內非營利組織施行「風險控管」，希望提早預防每一種公益組織潛在的風險，需要設置哪些機制預防風險發生、哪些危機需要啟動小組特別防範，包括提高內部教育訓練敏感度、溝通等，協助公益組織更完善。

至於外界質疑兒盟募款僅不到5成用於服務兒童，沈宜如秘書長説明，兒福聯盟加入自律協會已19年，每年繳交呈報主管機關之前一年的財務報告、業務工作報告，都有公布於自律聯盟網站。

▲兒福聯盟董事長林志嘉等人今日下午召開記者會，針對保母虐童案道歉。（圖／記者嚴俊強攝）
▲兒福聯盟董事長林志嘉在記者會上，針對保母虐童案道歉。（圖／記者嚴俊強攝）

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