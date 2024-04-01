愚人節星巴克「買一送一」！3大「白水珍珠」搞怪手搖飲料10元起

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2024星巴克26週年「買一送一」數位體驗，今4月1日愚人節最後一天抽獎，別忘了登入LINE、Facebook、或Google帳號，先把「買一送一」、「第二杯半價」專屬優惠券抽起來，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。
📌清心福全：「珍珠白」開水最先玩飲料
清心福全愚人節搶頭香玩飲料，特別開賣「珍珠白」開水，幽默復刻自20年前客人指定的喝法，在白開水中加入珍珠，認真調整冰塊糖量比例，打造清爽微甜的滋味還有嚼嚼口感，引起廣大迴響、好多人都想買來喝喝看。即日起至4月3日，「珍珠白」限定L杯售價30或35元。提醒大家，飲品有分區價格，實際價格以門市販售為主。
📌萬波開賣10元結冰水「免費加珍珠」
萬波島嶼紅茶則回歸2022年就曾賣過的結冰水手搖飲料，經棉質濾心、活性碳濾心、3Ｍ濾心過濾水，加熱殺菌後加入清爽冰涼的冰塊，製作出0熱量、0負擔的結冰水，還能「免費加珍珠」一份，甜甜價10元只限今天一天開賣、限到店購買。
📌TEA TOP「冰塊水＋紅玉粉粿」19元
TEA TOP愚人節還歡慶19週年，即日起至4月7日，快閃推出「冰塊水＋紅玉粉粿」手搖飲料，只要19元！今4月1日購買還加贈裝有108 茶王三角立體茶包的「空氣茶香杯」，限量50組；今起還有「紅粿竹香鮮奶茶」全新上市。
📌鶴茶樓：「南鶴那堤」開玩笑賣難喝「盲盒」鮮奶茶
鶴茶樓開賣「南鶴那堤」鮮奶茶今最後一天，創新盲盒手搖飲，不知道自己會喝到哪種茶底、搭配什麼配料，挑戰愛喝手搖飲料的勇氣！65元「南鶴那堤」隨機搭配2種茶底＋鮮奶、75元「超南鶴那堤」隨機搭配4種茶底＋鮮奶，還可加價15元升級隨機加料，只僅供L大杯，被開玩笑的本人只能調整甜度冰量，幽默上市。