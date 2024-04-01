颱風命名越來越奇怪！梅姬、軒嵐諾宣布退役　「9款新名字」出爐

3大披薩愚人節優惠沒鬧！拿坡里199、必勝客蛇圈圈219、達美樂299

▲4月1日愚人節3大披薩優惠沒在鬧！拿坡里大披薩或5塊炸雞都199元，必勝客開賣「蛇圈圈披薩」219元、草仔龜399，達美樂氣死義大利人披薩399元、極致干貝海鮮下殺299一次整理。（圖／必勝客提供）
▲4月1日愚人節3大披薩優惠沒在鬧！拿坡里大披薩或5塊炸雞都199元，必勝客開賣「蛇圈圈披薩」219元、草仔龜399，達美樂氣死義大利人披薩399元、極致干貝海鮮下殺299一次整理。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

愚人節今4月1日別只顧著開玩笑，3大披薩優惠沒在鬧！拿坡里大披薩或5塊炸雞都只要199元，必勝客愚人節真的搞笑開賣「蛇圈圈披薩」219元、草仔龜披薩399元優惠，達美樂則有「氣死義大利人披薩」399元、「極致干貝海鮮」下殺299元，一次整理告訴你。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌拿坡里：大披薩、5塊炸雞下殺199元
三商餐飲愚人節優惠今4月1日最後一天，除了三商巧福有買半筋半肉牛肉麵套餐「送牛肉炸醬麵」、福勝亭買開運豬排定食套餐「送鮮嫩炸雞柳定食」、鮮五丼買菲力豬排丼套餐「送招牌牛丼」，品川蘭蒜香牛肋條麵「買一送一」等超值優惠回饋。「拿坡里披薩・炸雞」只有今天快閃大披薩、或5塊炸雞都下殺199元！拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一桶」，買6隻酷樂雞腿桶送「一斤滋汁腿排桶」，兩桶炸雞特價390元（原價660元），販售至4月17日。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里愚人節大披薩、5塊炸雞下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：愚人節開賣「蛇圈圈披薩」219元！草仔粿蛇龜大戰
必勝客震驚各界的「芝心雙粿草仔龜披薩」沒在鬧，是認真致敬清明節祭祖習俗、拜拜要用的「草仔粿」；今愚人節自詡必勝客大主廚，搞怪推出台灣蛇食用圖鑑，真的開賣「蛇圈圈披薩」！幫去年轟動全場的芝心圈圈做出蛇頭造型繞啊繞，蛇身裡頭包覆頂級莫札瑞拉起司，表面撒上辛香的嗆辣芥末粉，單點一隻「芝心蛇圈圈」219元，即日起限量發售至4月7日（售完為止）；而草仔龜披薩一隻399元，蛇龜大戰誰來挑戰。

▲必勝客愚人節真的開賣「蛇圈圈披薩」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客愚人節真的開賣「蛇圈圈披薩」。（圖／必勝客提供）
▲雖然爆紅烏龜已在網路曝光好幾次，實際看到本龜還是有點於心不忍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲草仔龜披薩有敵手？愚人節蛇龜大戰。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：「氣死義大利人披薩」399元、「極致干貝海鮮」下殺299
達美樂今年愚人節認真開賣「氣死義大利人披薩」，即日起至4月3日期間限定「氣死義大利人披薩」，暗黑加料升級、在披薩上給足半顆台農17號金鑽鳳梨的量，外帶外送只要399元，受網友讚賞「明顯做法簡單，內場友善」，挖苦隔壁必勝客的烏龜棚，愚人節讓人會心一笑。而日前改版升級的「極致干貝海鮮」，則有下殺299元優惠吃到4月21日。

▲達美樂開賣「氣死義大利人披薩」399元，另有「極致干貝海鮮」披薩下殺299元。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂開賣「氣死義大利人披薩」399元，另有「極致干貝海鮮」披薩下殺299元。（圖／翻攝自達美樂FB）

 

愚人節太鬧！王品火鍋芋頭吃到飽　達美樂賣「氣死義大利人披薩」

再睡5分鐘X壽司郎「山葵奶蓋」愚人節免費喝　敲碗想吃奶蓋生鮭魚

愚人節星巴克「買一送一」！3大「白水珍珠」搞怪手搖飲料10元起

萬波開賣10元結冰水「免費加珍珠」！愚人節尬清心　這家賣空氣茶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞