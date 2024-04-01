3大披薩愚人節優惠沒鬧！拿坡里199、必勝客蛇圈圈219、達美樂299

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三商餐飲愚人節優惠今4月1日最後一天，除了三商巧福有買半筋半肉牛肉麵套餐「送牛肉炸醬麵」、福勝亭買開運豬排定食套餐「送鮮嫩炸雞柳定食」、鮮五丼買菲力豬排丼套餐「送招牌牛丼」，品川蘭蒜香牛肋條麵「買一送一」等超值優惠回饋。「拿坡里披薩・炸雞」只有今天快閃大披薩、或5塊炸雞都下殺199元！拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一桶」，買6隻酷樂雞腿桶送「一斤滋汁腿排桶」，兩桶炸雞特價390元（原價660元），販售至4月17日。
📌必勝客：愚人節開賣「蛇圈圈披薩」219元！草仔粿蛇龜大戰
必勝客震驚各界的「芝心雙粿草仔龜披薩」沒在鬧，是認真致敬清明節祭祖習俗、拜拜要用的「草仔粿」；今愚人節自詡必勝客大主廚，搞怪推出台灣蛇食用圖鑑，真的開賣「蛇圈圈披薩」！幫去年轟動全場的芝心圈圈做出蛇頭造型繞啊繞，蛇身裡頭包覆頂級莫札瑞拉起司，
📌達美樂：「氣死義大利人披薩」399元、「極致干貝海鮮」下殺299
達美樂今年愚人節認真開賣「氣死義大利人披薩」，即日起至4月3日期間限定「氣死義大利人披薩」，暗黑加料升級、在披薩上給足半顆台農17號金鑽鳳梨的量，外帶外送只要399元，受網友讚賞「明顯做法簡單，內場友善」，挖苦隔壁必勝客的烏龜棚，愚人節讓人會心一笑。而日前改版升級的「極致干貝海鮮」，則有下殺299元優惠吃到4月21日。