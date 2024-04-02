NewJeans台北拍MV「團隊負面行為」鬧到全球都知道！台灣公司道歉
南韓女團NewJeans上週來台拍MV，卻爆出諸多爭議，消息鬧回南韓，經紀公司ADOR嚴正聲明有申請路權，今（2）日晚，負責NewJeans台灣MV拍攝的製作公司發出聲明，向被波及的民眾道歉。
記者陳雅蘭／綜合報導
台灣製作公司表示：「關於媒體報導韓國女孩團體（NewJeans）於3／30拍攝的MV爭議，造成誤解與紛擾，至感歉意。本公司為負責韓國女孩團體音樂錄影帶拍攝之台灣執行公司，臨演經紀網路招募PO文内容不當一事，此為本公司與和本公司簽約之演員經紀公司之責任，日後定將留意並提醒遵法辦理。而韓國女團及韓方拍攝相關人士對此招募PO文一事全然不知情，且有支付合理費用。因這次事件而受波及或影響的女團及相關人士，本公司致上深深的歉意。爾後本公司會特別留意，避免造成誤會或誤解，特此聲明。」
回顧事情開端，NewJeans於3月30日在台北富錦街拍攝，粉絲目擊後興奮拍照PO文被攻擊刪除，五月天阿信也慘遭攻擊，最終也下架貼文；事後傳出有民眾路過被無理要求檢查手機、霸占未申請的路段、臨演費用不符合勞基法等，富錦街周邊民眾也投訴媒體被工作團隊、粉絲尖叫聲干擾作息，一連串作為傳回南韓甚至延燒到日本，眼看NewJeans將在東京巨蛋舉辦活動，經紀公司立即出面，表示有獲准台灣政府、警方等拍攝許可。
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