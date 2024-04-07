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Marc Gasol正式退役33號球衣！灰熊隊史第2人　「黑白雙熊」相聚

▲NBA曼菲斯灰熊今（7）日在主場對上費城76人的比賽中，為球隊名將Marc Gasol（左一）舉辦他「33號」球衣的退役儀式，哥哥Pau Gasol也到場祝賀。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA曼菲斯灰熊今（7）日在主場對上費城76人的比賽中，為球隊名將Marc Gasol（左一）舉辦他「33號」球衣的退役儀式，哥哥Pau Gasol也到場祝賀。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA曼菲斯灰熊今（7）日在主場對上費城76人的比賽中，為球隊名將Marc Gasol舉辦他「33號」球衣的退役儀式，39歲的Gasol將成為灰熊隊史第2位退休球衣的球員，他和好兄弟、當年並稱「黑白雙熊」的Zach Randolph今天也到場祝賀，後者的「50號」球衣在2021年已經被退休，兩人的球衣號碼現在都高掛在灰熊的主場聯邦快遞廣場上空。

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在今天的比賽結束後，Marc Gasol球衣退役正式開始進行，在這特別的一天中，Marc Gasol的哥哥、前洛杉磯湖人傳奇球員Pau Gasol也來到現場參加弟弟的人生大事。

▲Marc Gasol曾經的隊友Zach Randolph、Tony Allen、甚至連明天還有比賽的Mike Conley都來參加他的球衣退役典禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marc Gasol曾經的隊友Zach Randolph、Tony Allen、甚至連明天還有比賽的Mike Conley都來參加他的球衣退役典禮。（圖／美聯社／達志影像）
另外Gasol曾經的隊友Zach Randolph、Tony Allen、甚至連明天還有比賽的Mike Conley都來參加他的球衣退役典禮。4人當年讓灰熊打出隊史最光輝的時刻，連7年打進季後賽，2013年殺進西區決賽。

Marc Gasol目前仍是灰熊隊史上出賽時間（25917）、先發場次（762）、投籃命中數（4341）、罰球數（2701）、籃板（5952）和阻攻（1,135）的紀錄保持人。並且在出場次數（769）、得分（11684）和助攻（2639）排名第2。

▲Marc Gasol目前仍是灰熊隊史上多項紀錄保持人，他在退休後球團決定退役其球衣號碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marc Gasol目前仍是灰熊隊史上多項紀錄保持人，他在退休後球團決定退役其球衣號碼。（圖／美聯社／達志影像）
Marc Gasol還是灰熊隊史唯一一位，曾經獲選3屆全明星、NBA年度第一隊和多次進入NBA最佳陣容的球員。也是灰熊隊史第一位全明星先發和最佳防守球員（DPOY）。

Gasol在NBA生涯共出賽891場，場均可貢獻14分7.4籃板3.4助攻1.4阻攻，他在2019年為多倫多暴龍隊效力時隨隊拿下總冠軍。

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