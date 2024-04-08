中職開季前18戰突破21萬人！大巨蛋熱潮能否延續 本週開始是關鍵
中職完成本季前18場賽事，目前合計吸引21萬6,848名觀眾，是中職史上最多紀錄，單場平均12,047人，其中台北大巨蛋7場就貢獻13萬2,191人。不過大巨蛋賽事在昨（7）日樂天桃猿、中信兄弟3連戰結束後，要等到5月24日才會再有台鋼雄鷹的主場賽事，期間各球場的觀眾進場人數有待觀察。
記者林之越/綜合報導
目前開季的前18場賽事中，在大巨蛋熱潮的影響下，有9場觀眾人數超過萬人，單場平均進場人數來到12,047人。攤開去年數據，2023年的前18場比賽有14萬3783人進場，平均每場有7,988人，和今年相差4,000多人。
味全龍3月30日在大巨蛋開幕迎戰樂天桃猿，觀眾人數28618人，已經是中職史上觀眾人數最多紀錄，3月31日「龍象大戰」對戰中信兄弟也吸引20158人進場。而中信兄弟主場2連戰，在清明連假的加持下，分別也有18072人、25942人進場。
5日起，樂天桃猿在大巨蛋和兄弟的3連戰，雖然人數不如開幕戰如此熱絡，但連續3天進場人數也分別來到13,706人、13,682人及12,013人，證明大巨蛋吸引人潮的功力依然強大。不過，從本週開始暫時不會有大巨蛋的賽事，需要等到5月24日才會再有台鋼雄鷹的大巨蛋主場比賽，也會是觀察大巨蛋熱潮是否擴散的關鍵點。
值得一提的是，作為中職第6支球隊的台鋼，首場在主場澄清湖球場的比賽，也湧入16,322人，甚至勝過同日的大巨蛋賽事，後續2日也有12,180人及7,681人進場，顯示新球隊仍對球迷有一定吸引力。
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