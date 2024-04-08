大巨蛋超吸金！中職前7場高達13萬2191人進場　6隊票房可望破億

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味全龍3月30日在大巨蛋開幕迎戰樂天桃猿，觀眾人數28618人，已經是中職史上觀眾人數最多紀錄，3月31日「龍象大戰」對戰中信兄弟也吸引20158人進場，加上中信兄弟主場3日開打，以及清明連假效應，中信兄弟在大巨蛋2場主場對台鋼雄鷹，分別有18072人、25942人進場。
樂天桃猿5日起與中信兄弟開戰，兩隊在大巨蛋開啟3場系列賽，票房再度開出紅盤，分別進場13706人、13682人及12013人，讓中信兄弟成為票房保證。
百萬象迷支持 中信兄弟戰績3勝3負
大巨蛋7戰中，中信兄弟參與6戰，其中3場贏球，3場落敗，對戰味全龍客場贏球，主場對戰台鋼雄鷹、中信兄弟首戰就輸球，但第二場就打贏，但對戰樂天三連戰，中信兄弟連續在2場被逆轉狀況下，目前大巨蛋的勝率仍有5成。
中信兄弟帶來的「黃衫軍」，雖然在客隊應援席，但依舊有不少球迷支持，中信兄弟對戰台鋼雄鷹第二戰剛好是假期，因此也有2.5萬人進場，讓中信兄弟的票房與荷包滿滿。
大巨蛋租金合理 球隊也願意投資
過去曾有網路謠言外傳大巨蛋租金要300萬，遭到遠雄駁斥為一場場租為52.5萬元，另要再包含10%票房收入，以及其他水電、大螢幕等價格另計，但一場比賽球團光是票房可進帳至少1000萬以上，加上商品等周邊收益，還是可以賺到不少，因此打一場大巨蛋，相當於打一場季後賽的概念。
其實六隊都有大巨蛋賽事，富邦悍將預計在5月24日在大巨蛋交手台鋼雄鷹，這將會是繼開幕戰後，在平日沒有中信兄弟球迷在大巨蛋的賽事，考驗著大巨蛋的票房，也要看富邦悍將的人氣是否可以頂住。
大巨蛋仍有問題須改善 漏水、球賽相關配套
大巨蛋雖然可以遮風避雨，讓不少球迷趨之若鶩，但也有一些問題需要改善，如檢修部分，大巨蛋的「漏水」狀況，需要檢查相關管線，加上大巨蛋球賽進行時，有投手反應看不到本壘的球速、計時器等。
大巨蛋附近還是有相當多工區，目前都只是體育場館部分啟用，未來商場、影城等建設完成，交通部分可能才是需要真正考慮的配套措施。
大巨蛋一整年下來超過30場以上中職相關賽事，前7場就有破億票房收入，加上中信兄弟球迷支持，接下來還有機會「場均破萬」，成為球迷最愛，球團最喜歡的比賽地點。
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