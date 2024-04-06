台鋼開幕戰16322人！洪總超親民送簽名球給小球迷 希望熱潮延續
台鋼雄鷹在今（5）日進行隊史的主場首戰，有16,322人進場，澄清湖棒球場觀眾數久違的突破萬人。在以4：0拿下首場主場勝利後，台鋼總教練「洪總」洪一中還特別熱情的送了本壘後方的小球迷1顆簽名球，也正如他在賽後受訪所說，希望台鋼能夠得到高雄市民認同，讓這股熱潮延續。
記者林之越/高雄報導
經球團統計，今日在澄清湖棒球場共有16,322人進場，甚至比台北大巨蛋的13,706人還多。對此，洪總表示：「澄清湖很久沒這麼多球迷進來，希望這不是一下的熱情，而是能夠延續，往後球賽也希望球迷們能多多進場，為這些球員加油，我們也會拿出拼鬥精神，讓球迷感受到我們的拼勁，獲得更多在地認同。」
賽後洪總也身體力行，特地跑到本壘後方，把1顆簽名球送給小球迷。談到這一舉動時，洪總解釋道：「因為我從第一局就看到那個球迷，他好熱情喔，什麼舞都一起跳，所以我就想說，如果今天贏球的話一定要給他一顆簽名球。」
更有趣的是，當洪總問他有沒有喜歡哪位球員時，那位小球迷竟然說是洪總，也讓洪總當下立刻簽了1顆簽名球送給他，展現非常有親和力的一面。
關於本場比賽內容部分，洪總認為：「因為團隊想要贏球的氛圍不錯，這幾場在攻擊方面也都有得分進帳，如果投手可以壓制對面打線的話，就有機會可以贏球。」並且也對洋砲轟出雙響砲讚譽有加，表示這樣的表現正是台鋼所期待的。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁