必勝客果然瘋了！不烤披薩改賣「起司飯糰」　再推炸雞桶拚肯德基

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必勝客清明節玩「芝心雙粿草仔龜披薩」、愚人節獵奇推出「芝心蛇圈圈披薩」還不夠，現在把腦筋動到紙包飯系列上了。ME BOX獨饗盒創新推出「起司飯圈圈」，選用國產米煮出軟中帶Q的口感，要向日本和食工藝看齊，一次供應泡菜燒肉、炙烤壽喜牛、青醬海3種異國口味。韓式「泡菜燒肉」以正宗泡菜配上軟嫩豬肉，微辛酸辣很過癮；日式「炙烤壽喜牛」，以和風壽喜醬汁搭配油花飽滿的雪花牛；歐風「青醬海鮮」則吃得到新鮮蛤蜊與鮮蝦。
新品上市就祭出限時嚐鮮活動，即日起至4月29日連續15天，平日外帶起司飯圈圈直接「免費升級」套餐，搭配金黃波浪地瓜條小份與百事可樂330ml，只要159元（原價184元）。
必勝客再推「霸王功夫雞」炸雞桶！跟肯德基拚了
必勝客還為招牌秘製香料的「霸王功夫雞」，新增「川味香麻藤椒」、「泰式青檸」兩種口味，搭配薯瓣與飛想紅茶組成個人套餐只要149元；不只搶攻獨食商機，還分別推出6入與8入的炸雞桶分享餐，要跟肯德基拚了。
肯德基回歸「大阪燒無骨脆雞」一次開吃「日式炒麵＋炸雞」
而肯德基也學壞，回歸開賣一次爽吃「日式炒麵＋炸雞」的大阪燒無骨脆雞。曾於2020年期間限定推出的「大阪燒無骨大口脆雞」，睽違4年再開賣，秘製大阪燒醬汁搭配清爽芥末美乃滋，上頭還有遇熱飄動的柴魚片，以為飛到日本吃大阪燒了，限時只販售至5月13日。
肯德基敲碗神品「金黃比司吉」也再度復活！
近期速食界眾多懷舊美食重出江湖，號稱絕版神品的肯德基比司吉，也再度從日本直送回歸台灣，由日本獨家研製配方、烘烤出香脆酥皮的「金黃比司吉」，一定要再淋上蜂蜜球，香甜又好吃，同樣回歸賣到5月13日就沒了，饕客真的不要再錯過。