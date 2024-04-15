日本和牛過期還在用！同業曝「效期、保存」秘辛：餐廳做法全說了

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讓不少愛吃和牛的民眾大感震驚，究竟美日和牛運到台灣後的效期剩多久？和牛進口台灣後通常保存方式為何？成本昂貴的食材如和牛、高檔海鮮等，快過期都會怎麼處理？是大家都想問的問題。
《NOWnews今日新聞》詢問到同樣經營日本和牛的同業大曝秘辛，無論美日進口的和牛，效期都依照原廠聲明為主，同業透露，「一般來說，牛隻屠宰後會先冷卻兩天、然後就分切，從分切包裝日開始計算，冷藏落在60～120日之間、冷凍落在365～730日之間」。而「日本和牛幾乎都以冷藏為主，冷藏和牛保溫度適宜為-2～2度之間，冷凍的保存溫度則以-18度以下為主」。
在新聞事件中過期和牛的飛驒牛，主要生長在日本岐阜縣，岐阜縣知事古田肇（FURUTA Hajime）還曾於去年首度親自來台灣推廣飛驒牛，當時透露飛驒牛以真空包裝加工肉品，保存期限為100天；還分享2022年飛驒牛出口量，亞洲區達57.3噸，其中台灣就佔了22.2噸是亞洲第一。
然而，成本昂貴的食材，如日本和牛、高檔海鮮等如果快過期，餐廳都會怎麼處理呢？和牛同業也分享，一般餐廳在「食材到期日前」，都會轉做員工餐或教育用，可一旦食材過期就要報廢丟棄。對於部分新聞中提到，將冷藏肉品轉以冷凍形式保存處理，該業者也補充衛生福利部食品藥物管理署可是於去年7月即重申「食品之有效日期不得擅自更改」！
同業指出，若是肉商或加工廠，於冷藏之有效日期前，也需在符合食品良好衛生規範準則下，進行改變保存溫度程序，包含產品驗收、生產紀錄、保存試驗等相關資料及依評估原則標示合理之有效日期等；否則將涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條規定，依同法第44條規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。