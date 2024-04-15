台中「貓咪警長」穿上新制服！3個月大就開始值勤　日常任務曝光

日本和牛過期還在用！同業曝「效期、保存」秘辛：餐廳做法全說了

▲台中和牛EMPEROR燒肉店去年10月開幕、今爆出肉過期近半年。同業分享冷藏-2～2度保存效期約60～120日；快過期食材會轉做員工餐或教育用；岐阜縣「飛驒牛」台灣進口量亞洲第一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中和牛EMPEROR燒肉店去年10月開幕、今爆出肉過期近半年。同業分享冷藏-2～2度保存效期約60～120日；快過期食材會轉做員工餐或教育用；岐阜縣「飛驒牛」台灣進口量亞洲第一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台中和牛EMPEROR燒肉店去年10月才開幕、今衛生局稽查到肉品最久過期近半年，引發社會譁然。《NOWnews今日新聞》詢問到同樣經營日本和牛的同業大曝秘辛，日本和牛效期約落在60～120日之間，冷藏保存溫度約為-2～2度；至於真的遇到食材快過期，一般餐廳都會轉做員工餐或教育用，可一旦過期就要報廢丟棄。而主要來自岐阜縣的和牛銘柄「飛驒牛」，台灣進口量可是亞洲第一，2022年達到22.2噸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年10月才風光開幕的台中和牛EMPEROR燒肉店，今遭離職員工踢爆檢舉使用過期食材給客吃，衛生局到場稽查，封存逾期3～5個月的牛肉18箱219塊、過期2～4個月的味噌11盒；超過有效日期1週的冷麵24箱，其中還有60包過期冷麵，是在料理區被開封的；甚至連高湯、豆瓣醬、濃縮飲料都查到過期庫存。

讓不少愛吃和牛的民眾大感震驚，究竟美日和牛運到台灣後的效期剩多久？和牛進口台灣後通常保存方式為何？成本昂貴的食材如和牛、高檔海鮮等，快過期都會怎麼處理？是大家都想問的問題。

▲和牛同業分享「日本和牛幾乎都以冷藏為主，冷藏和牛保溫度適宜為-2～2度之間」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛同業分享「日本和牛幾乎都以冷藏為主，冷藏和牛保溫度適宜為-2～2度之間」。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》詢問到同樣經營日本和牛的同業大曝秘辛，無論美日進口的和牛，效期都依照原廠聲明為主，同業透露，「一般來說，牛隻屠宰後會先冷卻兩天、然後就分切，從分切包裝日開始計算，冷藏落在60～120日之間、冷凍落在365～730日之間」。「日本和牛幾乎都以冷藏為主，冷藏和牛保溫度適宜為-2～2度之間，冷凍的保存溫度則以-18度以下為主」

在新聞事件中過期和牛的飛驒牛，主要生長在日本岐阜縣，岐阜縣知事古田肇（FURUTA Hajime）還曾於去年首度親自來台灣推廣飛驒牛，當時透露飛驒牛以真空包裝加工肉品，保存期限為100天；還分享2022年飛驒牛出口量，亞洲區達57.3噸，其中台灣就佔了22.2噸是亞洲第一。

▲岐阜縣知事古田肇（FURUTA Hajime），今年7月首度親自來台灣推廣飛驒牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲岐阜縣知事古田肇（FURUTA Hajime），去年7月首度親自來台灣推廣飛驒牛。（圖／記者蕭涵云攝）
然而，成本昂貴的食材，如日本和牛、高檔海鮮等如果快過期，餐廳都會怎麼處理呢？和牛同業也分享，一般餐廳在「食材到期日前」，都會轉做員工餐或教育用，可一旦食材過期就要報廢丟棄。對於部分新聞中提到，將冷藏肉品轉以冷凍形式保存處理，該業者也補充衛生福利部食品藥物管理署可是於去年7月即重申「食品之有效日期不得擅自更改」！

▲飛驒牛以高雅油香收服一票饕客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飛驒牛以高雅油香收服一票饕客。（圖／記者蕭涵云攝）
同業指出，若是肉商或加工廠，於冷藏之有效日期前，也需在符合食品良好衛生規範準則下，進行改變保存溫度程序，包含產品驗收、生產紀錄、保存試驗等相關資料及依評估原則標示合理之有效日期等；否則將涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條規定，依同法第44條規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲一般餐廳在「食材到期日前」，都會轉做員工餐或教育用，可一旦食材過期就要報廢丟棄，再高檔的食材也一樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一般餐廳在「食材到期日前」，都會轉做員工餐或教育用，可一旦食材過期就要報廢丟棄，再高檔的食材也一樣。（圖／記者蕭涵云攝）

和牛EMPEROR辯過期肉供員訓！衛生局打臉「放使用區」認有給客吃

日本「賞味期限」意思曝！與台灣「有效日期」不同：過期還能吃嗎

岐阜縣和牛銘柄「飛驒牛」讀音曝！台灣進口量亞洲第一揭美味關鍵

王品嚮辣西門店停業！台北剩1門市「生意一樣好」 店員說法曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞