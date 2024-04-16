大聯盟週報Week2／大谷就是棒球傻瓜！鄧愷威又幫強投「擦屁股」

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人們總是只相信自己認為理所當然的事，在幾天前，對於大谷翔平是否涉入其前翻譯水原一平賭博案一事，大多數的人在擔心之餘，總會覺得事情沒那麼簡單，深怕這位全球棒壇的天之驕子的完美人設出現瑕疵。但事件發展卻是如此極端，就在大家覺得大谷先前不可能完全不知情，再怎樣多多少少也會受到波及之下，美國司法單位還給他一個完全的清白，甚至賦予他一個更單純的形象。
美國時間4月12日（周五），水原一平在洛杉磯的美國地方法院出庭，並向當局自首，他被勒令交出護照，未來被禁止賭博，也不得進入賭場，被要求參與一項治療賭癮的項目，還得繼續尋求就業機會。水原被控竊取大谷翔平大約1600萬美元，未來他不得接觸大谷，在繳交了25000美元的保釋金後獲釋，必須在5月9日返回法庭參加另一項聽證會。
水原一平的犯罪，大谷翔平不但完全無關，甚至全然不知情，在真相披露之初，不少網友的反應還是覺得不可思議，連大聯盟買通FBI的類似論調都出現了。但事實就是事實，這案件受注目的程度，讓美國司法部聯合國稅局，與國土安全部共同合作，讓整個過程水落石出，早在開庭的前一天，法官艾斯特拉達（Martin Estrada）就明確指出大谷是「受害者」，水原則是「事實中的經手人」。
水原不但操控了大谷的帳戶，甚至拒絕經紀人等事業顧問擁有帳戶訪問權，因此在整個事件中，大谷唯一被詬病的就是太相信水原。而大谷所屬CAA經紀人巴雷洛（Nez Balelo）也被認為要負一點責任，因為從他的角度來看，水原的行為一定是事有蹊蹺，但部分媒體認為巴雷洛情有可原，因為再大咖的經紀人也不希望惹大谷不愉快，放任水原是可想而知。
事實上，大谷翔平受到這事件的影響比想像中得要小很多，水原出庭那天，他在主場對教士之戰不但開轟，還敲出3支安打，在此之前的7場比賽共敲出9支長打，打擊率0.433，OPS（上壘率+長打率）高達1.435。大谷是一個生活中幾乎只有工作的人，再加上每天睡眠時間長達12小時，先前會讓水原控管日常行動也不意外，可以說是一位單純的「棒球傻瓜」。
鄧愷威再度成為巨人軍牛棚救星
舊金山巨人隊在季前簽下兩屆賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell），年薪高達3200萬美元，開季近兩周好不容易等他調整好，但他在美國時間4月8日、14日兩度先發，總共只吃下7局，失掉10分，防禦率高達12.86，球隊這兩場當然也都輸球，還好有鄧愷威，兩戰分別吃掉3.1、3.2局，大大紓解了巨人軍的牛棚消耗度。
巨人作客佛州對上坦帕灣光芒，4局結束就以1比7落後，史奈爾也已用了78球，是時候推出長中繼來吃局數，鄧愷威接手後，差點就投到比賽結束，一直投到8局下剩後最後一個出局後，才換上羅傑斯（Taylor Rogers）接手投球，最比賽9局上打完收工，巨人以4比9輸球。
鄧愷威以39球撐了3.2局，算是十分有效率，總共被敲4支安打，其中包括被品托（Rene Pinto）、帕拉德斯（Isaac Paredes）各敲1轟，還好都是陽春彈，失分控制在2分。這一戰巨人雖輸球，但牛棚只用了2位投手，其中一人還只投一人次。
前一戰清況類似，巨人在主場面對華盛頓國民，史奈爾只投3局失3分就退場，鄧愷威在6局起接手，投完3局只被敲1支安打，無失分，但9局上繼續投球就先投出觸身球，然後被敲2支安打、再投出1次四壞球，就被換下場，同樣由羅傑斯完成最後一個出局數。
最終鄧愷威用了61球，已經比先發投手的72球少不了多少，史奈爾賽後特別強調對不起鄧愷威，畢竟是自己局數吃不夠，才讓這位年輕投手比需撐更多局數，導致投到最後球威大幅下滑而挨打。
自從3月底上大聯盟，鄧愷威至今出賽3場，局數剛好是10，防禦率6.30，雖然內容看起來不理想，但教練團對他的表現算是相當滿意，3次出賽都投到3局以上，符合球隊就他升上來的功能性，說難聽一點，他甚至是連兩次幫賽揚強投「擦屁股」。
鄧愷威投球型態並不複雜，他擁有號稱是巨人農場第一的滑球，速球則是以二縫線（伸卡）為主，再搭配變速球，大聯盟3戰的速球使用比例50.6%，滑球、變速球比例分別是22%、23.2%，最常用的二縫線速球均速為93.4哩（150.3公里），整體來說投球機制算是相當健全，就需要更多高強度比賽的磨練。
史坦頓完成對大聯盟30隊都開轟
一位打者要完成對大聯盟30支球隊都開轟的紀錄，並不容易，但不致於到很罕見，至少在史坦頓（Giancarlo Stanton）之前，就有14位現役選手達標，但對於那種轉隊頻率極低，至少是只待過一支球隊的選手來說，難度可是非常高，以洛杉磯天使一哥楚奧特（Mike Trout）來說，如果他在退休前都沒離隊過， 這項紀錄根本不可能達成。
34歲的紐約洋基重砲史坦頓在美國時間4月10日在主場對邁阿密馬林魚之戰，於6局下開轟，雖然洋基最終以2比5輸球，但他總算成為現役第15位對全30隊都開轟的選手。這是系列三連戰的最後一場，兩隊本季例行賽不會再有交手機會，如果史坦頓失手， 要達成這項紀錄最快也要等明年。
要集滿對30隊都開轟，只靠實力是絕對不夠的，運氣當然也很重要，但最關鍵的待過的球隊最好是要夠多。以37歲的芝加哥白襪隊波多黎各籍捕手馬度納多（Martín Maldonado）為例，生涯僅111轟，單季最多15轟，但因為待過釀酒人、天使、太空人、皇家、小熊和白襪6隊，遇過的對戰組合特別多，成為達成這項紀錄最讓人意外的人選。
史坦頓於2010~17年間為馬林魚敲出267支全壘打，至今仍是這支球隊的隊史紀錄，轉隊第7年，為洋基所敲出的第139支全壘打，苦主才輪到他的前東家。達成紀錄後，他說：「這很酷，從小就聽過有人做到這件事，實在很棒。」
大谷翔平離隊後的天使隊投打都有亮點
大谷翔平離隊後的洛杉磯天使隊在季前被各媒體和專家看衰，但實際情況又如何？到目前為止，狀況比想像中的要好太多了，整體戰力看起來還不弱於大谷仍在的時期。
32歲的看板球星楚奧特（Mike Trout）最近3戰只在13打數敲2支安打，但他的OPS仍高達1.043，是美聯8位OPS破1的選手之一，6支全壘打在美聯僅次於紅襪的歐尼爾（Tyler O’Neill）的7轟，前陣子狂轟爛炸時，還有媒體以類似「大哥怒了」的玩笑話來形容。
不只如此，天使主砲之一的渥德（Taylor Ward）開季火力亦是嚇嚇叫，至今17打點稱霸美聯，OPS亦高達0.909。主戰捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）締造0.451高上壘率，在美聯排名第5。
投手群中，去年4勝10敗的24歲戴莫斯（Reid Detmers）成為美聯本季至今最夯的先發投手之一，開季3場登板都拿下勝投，總共投17.1局，防禦率1.04，而他總共送出26次三振，成為美聯先發投手中K/9（平均9局三振）值最高的一位。而2022年在道奇投出15勝、去年轉戰天使的左投安德森（Tyler Anderson）揮別上季防禦率5.43、僅拿6勝的陰霾，開季連續投出兩場7局無失分的勝投，一直到14日的第3次出賽才失分。
結束開季前15場比賽，天使7勝8敗，勝率略低於5成，但美聯西區目前排名第一的德州遊騎兵也不過是8勝8敗，球季還算大有可為。
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