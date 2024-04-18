特稿／龜梨和也喝珍奶殺時間　遇到「台北山下智久」傻眼：WHY？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據過往經驗，國外少數「知名藝人」來台舉辦記者會，事前一定要收訪綱，訪問環節還「只是」讓記者坐在遠遠的台下舉手發問，有的時候記者直接變成「臨演記者」照稿唸題目，乖乖配合完成一場記者會；這次龜梨和也的記者會上，不僅沒要求事前收題目，還願意讓電視台記者站在旁邊「堵麥克風」近距離提問，畫面屬實「超難得」。
電子聯訪結束，在等待轉場準備接受報紙、網路媒體訪問時，龜梨和也沒有離開會場去補妝，而是靜靜坐在旁邊喝著珍珠奶茶等待工作人員和記者做準備，與以往躲到背板、黑布後setting的日韓藝人大不同。
其實龜梨和也2023年到2024年工作滿檔，去年12月底《怪物樵夫》日本上映，他日本、西班牙兩地往返跑宣傳，主演的電視劇《大奧》今年1月播出，另一部拍完的《Destiny》也在4月Netflix上架；4月10日傑尼斯還在東京巨蛋舉辦家族演唱會「WE ARE」，龜梨和也表演完後隔天11日一大早為了《怪物樵夫》來台。
他坦言這一整年時間都被工作占據，完全沒有自己的時間，「聽說《大奧》台灣現在也能看到，電影也在台灣上映了，還有Netflix的《Destiny》，『這一年的努力成果都有被看到，就覺得滿幸福的』。」他也提到即將邁入40歲，「以前一路經歷的事情，對我來說都很重要，我會帶著新想法繼續往前走，多看、多聽，好好做出每一個新的決定，藉由更多空間給大家帶來更多表演」。
龜梨和也坦言不排斥拍台灣戲劇，只要是能被更多人認識，任何機會都願意嘗試；包含KAT-TUN來台開演唱會，龜梨和也笑說：「我當然想在大巨蛋辦演唱會，只是沒有粉絲是無法辦的，所以為了達到目的，我要先接到台灣的廣告代言，需要大家美言，多打幾句話讓我能接到台灣的廣告，讓更多人認識我，藉由大家的力量，以不同形式跟大家見面！」事實上，龜梨和也透露在日本時，不太有機會跟粉絲近距離接觸，這次以影人見面會形式跟台灣歌迷互動，直言非常有趣，讓他留下深刻印象。
值得一提的是，攸關肖像與代言問題，藝人公開亮相時，不能隨便拿含有品牌LOGO的任何商品，連喝礦泉水，瓶身都要貼貼紙遮蔽廠商名，但龜梨和也居然大方握著印有「亀」字的龜記手搖飲，還邊喝邊說：「請記得找我拍廣告、代言謝謝！我會繼續努力等待找我代言那天！」舉動成功掀起網路討論：「龜梨和也喝龜記真的好好笑！」就像IU離不開義美小泡芙、Super Junior始源愛慘鼎王一樣，沒有代言費也沒差，喜愛程度溢於言表。
所有訪問結束後，曾經過山下智久本人認證過的「台北山下智久」男記者，開玩笑跟龜梨和也打招呼：「我是台北山P！」龜梨和也一臉問號攤手大聲詢問：「WHY？」翻譯就解釋去年（2023）山下智久來台宣傳電影時，他在後台接受同一批媒體採訪的故事，龜梨和也就指著自己說「Kame」，再指著男記者說「山P」，然後鞠躬跟對方握手，場面相當逗趣。
回顧當時山下智久訪問，記者透露台灣有很多男性粉絲會以山下智久為榜樣，自稱是「某某地山下智久」，問及「正版山下智久」對「盜版山下智久」有什麼話要說？他謙虛表示：「沒有沒有沒有！」當下一名男性記者對他高喊：「我是台北山下智久！」舉動笑翻本尊：「我覺得沒有比這更光榮的事情了，在台灣很多男生都很支持我，雖然不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」
龜梨和也跟山下智久在2005年合演電視劇《改造野豬妹》爆紅，因此組成限定2人團體「修二與彰」，團名是以他們劇中角色「桐谷修二」和「草野彰」命名，2人私下也是好朋友。
龜梨和也螢幕上的表情總是酷帥、殺氣感十足，如果非熟悉他的粉絲，很容易會覺得有一點距離感，但他此趟的行為過於親民，讓不少媒體深感驚喜；不知是否因為傑尼斯前創辦人強尼喜多川的醜聞影響，公司營運模式因此改變，作風放寬不再那麼強硬，意外讓人發現傑尼斯藝人更多難得又罕見的一面。
龜梨和也12歲時被親戚的姊姊擅自報名徵選，他在不知情的情況下被帶到試鏡會場，成功獲得評審青睞，加入傑尼斯事務所成為練習生，13歲首度於電視劇《3年B組金八先生》亮相。2001年15歲的他，與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、中丸雄一組成男團「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本。除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。
他獨家跟《NOWnews今日新聞》透露，這一路上最感謝人的就是雙親，不管是想成為棒球選手，還是踏入演藝圈，父母總是舉雙手贊成並給予鼓勵，因為自己的工作忙碌，媽媽都會貼心到他住處打理，連《怪物樵夫》上映時還會煮赤飯幫慶祝，正是因為有著堅強後盾，龜梨和也不想辜負大家的支持與期待，所以真誠負責、努力的看待並完成每一個工作。《怪物樵夫》4月19日在台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道