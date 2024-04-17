4/17NBA附加賽搶先看／湖人大戰老對手鵜鶘　勇士尬國王輸就回家

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這場比賽看點在於湖人隊是否可以在主力戰將Anthony Davis (安東尼·戴維斯)因為背傷等各種因素下，能否扛住球隊勝利，詹皇的發揮當然也是關鍵，但湖人隊只要獲勝，就可以確定以第七種子晉級季後賽，一定會全力以赴。
鵜鶘部分，Zion Willamson將首度在季後賽亮相，這位2019年的選秀狀元，被譽為「怪物」，要如何帶領鵜鶘小將拿下季後賽門票。
📌勇士 VS 國王 (西區9/10名淘汰賽)
金州勇士隊一整季幾乎都在傷痛、禁賽，以及是否要重建的聲浪中度過，主力戰將Stephen Curry跟「浪花兄弟」Klay Thompsons能否創造奇蹟，拿下附加賽2連勝，會是關鍵，勇士隊落敗，就宣告這一季是白費，儘管找來老將Chris Paul，還有跟原本的「嘴綠」Draymond Green持續磨合，還是沒能打出最佳組合，Draymond Green的情緒控管跟打人風波，也是勇士隊不安因素。
國王隊就比較以逸待勞，但對戰勇士，卻沒有優勢，國王主將De'Aaron Fox表示，「我們已經做了很多準備，這是我們的主場，我們要拿下勝利，我們都知道彼此，就是看對方執行力跟如何在罰球線上、外線等比賽內容。」
📌4月17日（三）NBA附加賽賽程
早上7：30 紐奧良鵜鶘（西區第7種子）VS洛杉磯湖人（西區第8種子）
早上10：00 沙加緬度國王（西區第9種子）VS金州勇士（西區第10種子）
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