NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

4/17NBA附加賽搶先看／湖人大戰老對手鵜鶘　勇士尬國王輸就回家

▲湖人大戰老對手鵜鶘，勇士尬國王輸就回家，圖為詹皇（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人大戰老對手鵜鶘，勇士尬國王輸就回家，圖為詹皇（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽附加賽即將在今（17）日上午7:30分點燃戰火，由洛杉磯湖人出戰紐奧良鵜鶘，兩隊輸了，還有機會打季後賽，第二場上午10:00由金州勇士隊出戰沙加緬度國王，誰輸了就淘汰，贏了還保有季後賽一線生機，因此，附加賽場場關鍵，湖人隊在「詹皇」LeBron James帶領下，將對上例行賽最後一場老對手鵜鶘，湖人隊要力拚獲勝，以第七種子，進入季後賽，勇士隊在Stephen Curry領軍下，要如何突破重圍，拿到西區老八，也值得期待，《NOWnews》也統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌湖人 VS 鵜鶘  (西區第7種子決定戰)

這場比賽看點在於湖人隊是否可以在主力戰將Anthony Davis (安東尼·戴維斯)因為背傷等各種因素下，能否扛住球隊勝利，詹皇的發揮當然也是關鍵，但湖人隊只要獲勝，就可以確定以第七種子晉級季後賽，一定會全力以赴。

鵜鶘部分，Zion Willamson將首度在季後賽亮相，這位2019年的選秀狀元，被譽為「怪物」，要如何帶領鵜鶘小將拿下季後賽門票。

▲湖人明星大前鋒「AD」Anthony Davis會是球隊贏球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人明星大前鋒「AD」Anthony Davis會是球隊贏球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
📌勇士 VS 國王  (西區9/10名淘汰賽)

金州勇士隊一整季幾乎都在傷痛、禁賽，以及是否要重建的聲浪中度過，主力戰將Stephen Curry跟「浪花兄弟」Klay Thompsons能否創造奇蹟，拿下附加賽2連勝，會是關鍵，勇士隊落敗，就宣告這一季是白費，儘管找來老將Chris Paul，還有跟原本的「嘴綠」Draymond Green持續磨合，還是沒能打出最佳組合，Draymond Green的情緒控管跟打人風波，也是勇士隊不安因素。 

國王隊就比較以逸待勞，但對戰勇士，卻沒有優勢，國王主將De'Aaron Fox表示，「我們已經做了很多準備，這是我們的主場，我們要拿下勝利，我們都知道彼此，就是看對方執行力跟如何在罰球線上、外線等比賽內容。」

▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
📌4月17日（三）NBA附加賽賽程

早上7：30　紐奧良鵜鶘（西區第7種子）VS洛杉磯湖人（西區第8種子）

早上10：00　沙加緬度國王（西區第9種子）VS金州勇士（西區第10種子）

📌轉播資訊整理：

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