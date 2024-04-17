NBA附加賽／勇士94:118慘敗國王！K湯一分未得 Curry22分白搭
NBA附加賽今（17）日開打，金州勇士以94:118不敵沙加緬度國王，正式無緣晉級本賽季NBA季後賽，主將Stephen Curry22分白搭，Klay Thompson1分未得，確定無緣晉級，贏球的國王將與鵜鶘爭奪西區第8種子席位，而勇士本賽季宣告結束。Stephen Curry上半場被壓迫，下半場才有得分氣勢，但Klay Thompson表現一蹶不振，也是輸球主因。國王隊Keegan Murray狂得32分，投進8顆三分外線，還有9籃板大爆發，也是贏球關鍵人物。Domantas Sabonis16分、12籃板，表現也很優異。
記者吳政紘/綜合報導
此役開局國王限制勇士「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson做得不錯，Keegan Murray單節4記外線進帳14分，首節結束國王以31:22取得領先。
次節國王防守策略還是執行相當成功，拚搶二波的意志也很堅決，所幸勇士板凳跳出Jonathan Kuminga挹注得分，且Draymond Green在攻、防貢獻也不差，不至於被國王拉得太遠，半場勇士50:54落後。
下半場開打，K湯狀況還是很爛，國王端Keon Ellis則是防守不斷抄截成功，進攻上自己能處理又能找尋隊友，而Domantas Sabonis也讓隊友有機會出手，差距一度來到15分。
勇士一哥Curry一度跳出貢獻四分打，還有Moses Moody加入戰局，但追分時刻Andrew Wiggins罰球居然兩罰不中，3節打完國王取得91:76領先。
決勝節開始國王持續加上強度，勇士則是無法追近差距，而勇士在最後落後高達20分以上，表現不如預期，也在附加賽落敗後被淘汰。
國王下一戰將面對鵜鶘，將在台灣時間4月20日上午9時30分於Smoothie King Center開打。
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