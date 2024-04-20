4/20NBA附加賽預告／Zion、Butler因傷缺陣　鵜鶘、熱火力拚晉級

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📌國王 VS 鵜鶘 (西區第8種子決定戰)
鵜鶘球星「胖虎」Zion Williamson上一場附加賽對上洛杉磯湖人，單場攻下40分，卻因受傷提前離場。今天他也依然無法出戰，鵜鶘能否再如此情況下擊敗士氣高昂的國王？其他球員必須挺身而出。
📌熱火 VS 公牛 (東區第8種子決定戰)
熱火去年一路從附加賽爆冷，上演「老八傳奇」，並且連克公鹿、尼克和塞爾提克，打進到總冠軍賽，Jimmy Butler在季後賽「超人」般的表現功不可沒。如今他將缺陣，對於熱火來說是致命打擊，反觀對公牛來說卻是好機會，有機會自2021-22賽季之後再闖季後賽。
📌4月20日（六）NBA附加賽賽程
早上7：00 芝加哥公牛（東區第9種子）VS 邁阿密熱火（東區第8種子）
早上9：30 沙加緬度國王（西區第9種子）VS 紐奧良鵜鶘（西區第7種子）
📌轉播資訊整理：
電視直播
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緯來體育台：有線電視72頻道（節目表）
網路直播
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