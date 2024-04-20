李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

4/20NBA附加賽預告／Zion、Butler因傷缺陣　鵜鶘、熱火力拚晉級

▲「士官長」Jimmy Butler因傷缺陣，每到季後賽就發威的邁阿密熱火，對上芝加哥公牛的附加賽，恐怕是凶多吉少。（圖／美聯社／達志影像）
▲「士官長」Jimmy Butler因傷缺陣，每到季後賽就發威的邁阿密熱火，對上芝加哥公牛的附加賽，恐怕是凶多吉少。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA季後賽附加賽在今（19）日舉行兩場附加賽賽事，東區方面芝加哥公牛要和邁阿密熱火來搶第8種子，沒有「士官長」Jimmy Butler在場，熱火能否再次上演去年強悍的逆風球能力？而西區的比賽則是由終結金州勇士本季賽程的沙加緬度國王對決紐奧良鵜鶘，國王可否擊退沒有Zion Williamson帶領的鵜鶘，十分受到關注。《NOWnews》也統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌國王 VS 鵜鶘  (西區第8種子決定戰) 

鵜鶘球星「胖虎」Zion Williamson上一場附加賽對上洛杉磯湖人，單場攻下40分，卻因受傷提前離場。今天他也依然無法出戰，鵜鶘能否再如此情況下擊敗士氣高昂的國王？其他球員必須挺身而出。

▲Zion Williamson左腿筋有傷勢，將在2周後進行複查，這將使鵜鶘陷入巨大危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲Zion Williamson左腿筋有傷勢，將在2周後進行複查，這將使鵜鶘陷入巨大危機。（圖／美聯社／達志影像）
📌熱火 VS 公牛  (東區第8種子決定戰)

熱火去年一路從附加賽爆冷，上演「老八傳奇」，並且連克公鹿、尼克和塞爾提克，打進到總冠軍賽，Jimmy Butler在季後賽「超人」般的表現功不可沒。如今他將缺陣，對於熱火來說是致命打擊，反觀對公牛來說卻是好機會，有機會自2021-22賽季之後再闖季後賽。

▲熱火壞消息！季後賽「最扛男人」Jimmy Butler傷退，恐無限期缺戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火季後賽「最扛男人」Jimmy Butler在對上費城76人的附加賽傷退，對公牛一戰也不能打，讓球隊陷入巨大危機。（圖／美聯社／達志影像）
📌4月20日（六）NBA附加賽賽程

早上7：00　芝加哥公牛（東區第9種子）VS 邁阿密熱火（東區第8種子）

早上9：30　沙加緬度國王（西區第9種子）VS 紐奧良鵜鶘（西區第7種子）

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