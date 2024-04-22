外帶刁民酸菜魚變「在地美食」蹲地吃相太慘 老闆協尋：免費請客
全台熱夯的刁民酸菜魚，大舉北上展店仍一位難求，由於動輒排隊3小時實在讓人吃不消，不少民眾也選擇到店外帶、或上網購買冷凍包回家自己煮更方便。日前，刁民酸菜魚老闆黃偉豪滑抖音TikTok時發現，有人外帶現煮的刁民酸菜魚不小心打翻成「在地美食」，一群好友竟蹲地撿拾吃了起來，影片模樣太慘，讓他忍不住留言「補一鍋全新的免費請客」，不過至今還沒有人來領取，請《NOWnews今日新聞》記者幫忙協尋，想讓粉絲好好享受，但也提醒大家，可別為了讓老闆出聲請客而模仿啊。
記者蕭涵云/台北報導
近日，抖音TikTok上流傳一支影片，只見一群年輕人圍在停車場，似乎在地上找東西，鏡頭拉近才看出很像是整袋刁民酸菜魚打翻在地上，幾個朋友還頻頻用手翻找，就在拍攝者詢問「你們在幹嘛」時，沒想到下一秒便有人把食材撿拾起來、放進嘴巴裡吃了，還回答「刁民酸菜魚啊」，引起傳閱。仔細看，像是外帶整份酸菜魚不小心灑在停車場地上，讓網友忍不住留言「在地美食」、「還沒超過三秒」。
《NOWnews今日新聞》詢問業者，沒想到此舉早也引起他們注意，刁民酸菜魚老闆黃偉豪滑抖音TikTok時發現，已親自私訊他們「可以免費換一鍋回去好好再吃一份」；經理張棟樑透露：「消費者特別到店裡外帶支持，結果不小心掉到地上⋯沒想到掉了還吃，為了感謝支持，所以特別留言補一份全新的給他們」。
據了解，到目前為止，還沒有人出面到刁民酸菜魚領取兌換「在地美食」的免費大餐。不過業者也表示：「還是要呼籲消費者，雖然刁民很好吃，可是掉到地上會有食安問題。萬一細菌吃下肚會危害健康，建議大家還是不要模仿，拿完外帶要小心保護喔。」不只出手相救同學們的一餐，刁民老闆們還忍不住呼籲民眾，不要拿腸胃開玩笑。
成功掀起全台熱潮的「刁民酸菜魚」，吸引大飯店、餐飲集團都跟風開新店或推出酸菜魚口味新菜。從台中發跡的刁民酸菜魚，先在熱鬧的信義區連開兩間店面後；再進駐台北西門町商圈，開幕第一個月便吸引3萬人來客，營業額直逼2000萬元，再度引爆話題。由於無法電話或網路訂位，供不應求的刁民酸菜魚，還在台北創下最久排隊5小時的誇張紀錄。
不過想吃刁民酸菜魚的民眾別心急，業者受《NOWnews今日新聞》採訪時已透露：「刁民酸菜魚接下來將進軍南部。高雄已有不錯的地點正在斡旋中；希望今年可以在南部開出1至2間店，而北台灣的板橋、竹北、桃園也都在考慮」。如果實在太想吃，也可直接到門市購買外帶、或於官方線上商城訂購冷凍包，在家也能好好享用。
另外，築間集團也相中酸菜魚熱潮打造「築間酸菜魚」品牌，董事長林楷傑日前對《NOWnews今日新聞》分享：「築間酸菜魚今年將一口氣再開30家」；並打造平日商業午餐的套餐形式，方便一個人用餐獨食，迎合單身經濟崛起的需求。而目前築間酸菜魚已累計至5間據點，最遠還開到香港銅鑼灣，連海外門市都有。