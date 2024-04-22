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孫藝真素顏麻花辮入鏡！夢幻聯動《淚之女王》：怎麼找到四葉草呢

▲孫藝真曬出素顏綁麻花辮的照片寫下「怎麼找到四葉草呢」，被敲碗快去客串《淚之女王》。（圖／記者陳明中攝影）
▲孫藝真曬出素顏綁麻花辮的照片寫下「怎麼找到四葉草呢」，被敲碗快去客串《淚之女王》。（圖／記者陳明中攝影）

記者張一笙／綜合報導

42歲女星孫藝真日前才剛來台灣大啖小籠包，今（22）日在IG上曬出自己蹲在一片草皮上，身穿吊帶褲、頭綁麻花辮的素顏照，並寫下：「怎麼找到四葉草呢？」不少粉絲看到後在底下瘋狂留言：「要客串《淚之女王》了嗎？」

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事實上，四葉幸運草在《淚之女王》中對於金秀賢與金智媛2人有很重要的意義，他們在劇中相互找回對彼此的愛，而象徵幸運與奇蹟的四葉草被當作「雙金CP」的愛情幸運物，數次帶出關鍵劇情。金秀賢與金智媛2人，也曾在IG上曬出他們在德國拍攝時，找到的四葉幸運草。

▲孫藝真身穿吊帶褲，素顏、頭綁麻花辮入鏡，在IG上寫下：「怎麼找到四葉草呢？」讓不少粉絲紛紛敲碗她快去客串《淚之女王》。（圖／翻攝自孫藝真IG）
▲42歲的孫藝真身穿吊帶褲，頭綁麻花辮素顏入鏡。（圖／翻攝自孫藝真IG）
▲金秀賢、金智媛（左）因為在《淚之女王》的互動過於甜蜜，許多觀眾希望他們能跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》假戲真做。（圖／翻攝tvN）
▲金秀賢、金智媛（左）因為在《淚之女王》的互動過於甜蜜，許多觀眾希望他們能跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》假戲真做。（圖／翻攝tvN）
《淚之女王》與《愛的迫降》同為tvN出品，作為後起之秀，《淚之女王》僅差0.058%就能超越《愛的迫降》，登頂成為tvN史上最高收視率。因此，作為同一家電視台所推出的浪漫偶像劇，《淚之女王》中有不少致敬《愛的迫降》的片段，意外成就《愛的迫降》的售後服務。

▲孫藝真在IG上曬出自己找四葉幸運草的照片，十分可愛。（圖／翻攝自孫藝真IG）
▲孫藝真在IG上曬出自己找四葉幸運草的照片，十分可愛。（圖／翻攝自孫藝真IG）
孫藝真作為《愛的迫降》女主角，也在IG上曬出自己蹲在地上尋找四葉幸運草的照片，並透過文字寫下：「怎麼找到四葉草呢？」讓不少人猜測孫藝真是否也有在追劇，否則金智媛才剛購買幸運草吊飾，孫藝真就發文找幸運草，推測她有機會在接下來的最後2集中現身客串，粉絲興奮地表示「快點去客串」、「藝真也在看《淚之女王》」、「這是在做預告了嗎」、「世理（孫藝真《愛的迫降》角色名字）快去客串」。

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