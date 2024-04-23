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4/23NBA季後賽搶先報／詹皇能否幫助湖人止敗　金塊Jokic仍是關鍵

▲「詹皇」LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」，湖人對戰金塊9連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」，湖人對戰金塊9連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA在今（23）日舉行3場首輪季後賽的G2賽事，7:00由奧蘭多魔術將出戰克里夫蘭騎士隊，7:30分將由費城76人隊出戰紐約尼克隊，上午10:00由洛杉磯湖人出戰丹佛金塊，湖人隊已經跟金塊擁有9連敗的對戰，詹皇LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」《NOWnews》也統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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湖人於21日首戰給金塊帶來了巨大壓力，並一度取得12分的領先，然而，金塊逐漸收復失土，最終在該系列賽率先拔得頭籌，兩隊將於明（23）日進行G2，對於球隊處於對戰9連敗，「詹皇」LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」

▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic對湖人系列賽首戰砍下32分。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic對湖人系列賽首戰砍下32分。（圖／美聯社／達志影像）
📌4月23日（二）NBA季後賽賽程

早上7：00　奧蘭多魔術VS 克里夫蘭騎士

早上7：30　費城76人 VS 紐約尼克

早上10：00　洛杉磯湖人 VS 丹佛金塊 

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