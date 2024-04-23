4/23NBA季後賽搶先報／詹皇能否幫助湖人止敗 金塊Jokic仍是關鍵
NBA在今（23）日舉行3場首輪季後賽的G2賽事，7:00由奧蘭多魔術將出戰克里夫蘭騎士隊，7:30分將由費城76人隊出戰紐約尼克隊，上午10:00由洛杉磯湖人出戰丹佛金塊，湖人隊已經跟金塊擁有9連敗的對戰，詹皇LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」《NOWnews》也統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。
記者吳政紘/綜合報導
湖人於21日首戰給金塊帶來了巨大壓力，並一度取得12分的領先，然而，金塊逐漸收復失土，最終在該系列賽率先拔得頭籌，兩隊將於明（23）日進行G2，對於球隊處於對戰9連敗，「詹皇」LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」
📌4月23日（二）NBA季後賽賽程
早上7：00 奧蘭多魔術VS 克里夫蘭騎士
早上7：30 費城76人 VS 紐約尼克
早上10：00 洛杉磯湖人 VS 丹佛金塊
📌轉播資訊整理：
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