湖人吞敗將在主場迎「最後一搏」！傷兵Vanderbilt、Wood有望回歸

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其實早在系列賽首戰結束後，就有媒體指出，先前因左膝傷勢進行手術的替補中鋒Christian Wood，將有望在第3戰回歸賽場，Christian Wood本賽季共出賽50場，平均上場17.4分鐘，可以拿下6.9分、5.1籃板、1.0助攻。
他的回歸絕對是湖人絕佳的助力，因為「AD」Anthony Davis在系列賽不僅需要扛起進攻重責，面對金塊的當家中鋒Nikola Jokic，還要背起防守壓力。甚至，在第2戰也是由他負責防守絕殺成功的Jamal Murray，若Christian Wood在第3戰回歸並加入輪替，將能為AD減輕不少壓力。
另外，根據《ESPN》報導指出，湖人防守型前鋒Jarred Vanderbilt也有望回歸，且有媒體拍攝到他參與球隊賽前訓練，進行滑步、投籃練習的影片。作為球隊的防守大鎖，Jarred Vanderbilt的加入，也能增添湖人後場防線的強度，甚至是針對近況良好的Jamal Murray施加壓力，讓其餘隊友更專注在進攻表現。
為何主場首戰可能是最後一搏？
根據美媒統計，NBA季後賽史上7戰4勝制的系列賽當中，當一方處於0：2落後時，晉級機率僅7.3%，不過對於湖人的詹皇而言，這些機率都只能當作參考用。詹皇過去生涯8次在季後賽上，面對到所屬球隊處於0：2的落後狀況時，最終有3次能成功逆轉，拿下該輪系列賽勝利，完成逆轉的機率高達3成75。
然而，若湖人在主場首戰中輸球，系列賽戰局將變成0：3，即便詹皇曾經在2016年的「騎勇大戰」中，完成系列賽1：3成功逆轉的戲碼，但目前NBA史上還沒有球隊能從0：3落後中翻盤。更何況，第3戰也是湖人最接近完整戰力的一次，儼然是面對金塊這堵高牆的「最後一搏」。
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