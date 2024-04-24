女團ILLIT再惹議！針織裙透視少女蜜大腿 粉絲怒：影片令人驚嚇
韓國知名經紀公司HYBE旗下的「BELIFT LAB」近期推出全新女團ILLIT，上月底推出的出道曲〈Magnetic〉一公開就空降美國告示牌音樂榜全球200大，洗腦的旋律加上可愛的「手指舞」吸引不少粉絲爭相模仿，儼然成為新一代的大勢K-POP女團。然而，ILLIT正式公開出道至今僅僅不到一個月，她們就多次陷入負面爭議中，成員Iroha（外園彩羽）一支Challenge短影片，被不少粉絲抨擊跳舞時透光十分明顯，能夠清晰看到Iroha裙內大腿。
記者張一笙／綜合報導
近期，Iroha邀請大勢男團RIIZE日本籍成員Shotaro（將太郎）一同挑戰ILLIT的歌曲〈Lucky Girl Syndrome〉，只見Iroha身穿粉綠色短T，搭配針織短裙在鏡頭裡賣力舞動，散發青春活力。不過，有眼尖的粉絲發現，由於Iroha的裙子是針織材質，所以在光線的照射及Iroha的舞動下，能夠十分清晰地看見Iroha大腿，讓粉絲們紛紛感到不妥，要求經紀公司不要再這樣消費ILLIT。
事實上，ILLIT出道曲〈Magnetic〉剛推出，就引發過爭議，有粉絲指控MV內含有大量的性暗示及戀童元素，搭配成員們稚嫩的臉蛋及少數偷拍般的視角，引發不少粉絲不滿，指責公司是在為「特定族群」服務。而Iroha是2008年出生，如今才剛滿16歲還是未成年少女，因此在不少人看到Iroha的這支影片後，紛紛指責公司應該嚴格把關，造型師也應該考量她的年紀去做搭配，即便是舞台打歌服也一樣。
ILLIT出道短短不到一個月，陸續捲入抄襲前輩、涉嫌買榜、MV戀童不雅元素、粉絲名撞名前輩，甚至就連近期吵得沸沸揚揚的「ADOR娛樂」代表閔熙珍大戰「HYBE娛樂」，ILLIT也遭受波及。如今，ILLIT又發生Iroha裙子透光事件，綜觀過往近代K-POP史上，能在短短出道一個月就引發許多爭議的團體，ILLIT當屬第一位，不少粉絲們都為她們的未來感到擔憂。
※【NOWnews 今日新聞
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