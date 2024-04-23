ILLIT粉絲名2度爆爭議！扯上前輩NMIXX、Lisa 公司緊急重選滅火
韓國新人女團ILLIT於4月21日時，透過Weverse直播公開粉絲名，經由成員們共同決定的粉絲名是「LILLY（릴리）」，也是百合的英文單字，象徵百合花語中不變的愛。然而公開後引發不少爭議，有粉絲指出ILLIT的粉絲名與另一個女團NMIXX成員Lily的名字重疊。因此，ILLIT火速將粉絲名改為LILLYs，未料還是引起不滿，因為BLACKPINK成員Lisa就曾提過當初她在徵選粉絲名時，「LILIES」就是候補之一，讓ILLIT所屬公司「BELIFT LAB」立即發布聲明，表示將重新選定。
記者張一笙／綜合報導
由於BLACKPINK及NMIXX都是目前活躍於舞台上的知名女團，因此不論是粉絲名的重疊，或是同音，更甚至與其他團成員名字相同，都很容易造成粉絲之間的爭鬥。因此，在ILLIT直播宣布當下，就有不少粉絲感到十分傻眼。
「BELIFT LAB」也在22日發表聲明，「21日公開的粉絲名，是在粉絲們的參與後選出的候選名單中，並且懷著美好願景及與ILLIT永遠相愛的心情而選定的。不過，考慮到公開後不少人提出的各種擔憂，因此決定重新選定官方粉絲名稱。新的粉絲名將不再經過招募，會從現有的候選名單中選出，之後會再公開。關於粉絲名的命名，所給大家帶來困擾，對此我們深感抱歉。」
ILLIT在經歷2度出包的紛絲名選定後，讓不少粉絲氣憤地表示：「公司在挑戰大家的底線。」、「用前輩名字當粉絲名…公司再不阻止就要大炎上了。」、「這個操作有點離譜！」、「用別人的本名當粉絲名真的不太尊重！」、「感覺就像用別人名字取自家小狗名稱！」、「到底要換幾次？」
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