BTS師妹團ILLIT創銷售紀錄 《Magnetic》疑推不雅性暗示惹非議
▲BTS防彈少年團的師妹團「ILLIT」上月底出道，創下韓國女團出道史上的最高銷售記錄，然而主打歌《Magnetic》MV中充斥著戀童性暗示的畫面，引發不少粉絲熱議。（圖／翻攝自TV Daily）
記者
張一笙／綜合報導
2024-04-09 13:11:43
台灣演藝圈近期因黃子佼持有未成年少女不雅影片，讓「戀童癖」一詞引發眾多討論。無獨有偶，BTS防彈少年團的師妹團
ILLIT上月25日發行首張迷你專輯《SUPER REAL ME》後，直接創下韓國歷代K-POP女團出道的首周專輯最高銷售紀錄，主打歌《Magnetic》可愛的手勢舞也引發一波模仿潮，在韓國及日本各大音源榜及Spotify上都獲得好成績。不過有眼尖的粉絲發現，《Magnetic》的MV中疑似充斥著大量 戀童不雅性暗示的畫面，引起不少爭議。
有粉絲列舉ILLIT新歌《Magnetic》MV中除了有性暗示的手勢外，還列舉了：奇怪的滾床單動作、姿勢詭異的花朵、場景中出現蠟燭和皮帶等暗示性物品，甚至在影片中也出現不必要的搖床聲及散落一地的衣服，再加上房間內牆上及地上隨處可見的獨角獸（象徵純潔女性），以及5名團員跑進V字房間要鎚破牆壁等情境，這些畫面讓海內外網友們看了都十分生氣，並揚言要抵制這首歌。 ▲ILLIT主打歌《Magnetic》MV中充斥不少性暗示的畫面。（圖／翻攝自ILLIT YouTube） ILLIT是由「HYBE娛樂」旗下公司推出的全新女團組合，其中年齡最小的成員WONHEE（李沅禧）及IROHA（外園彩羽）年僅16歲，讓不少海內外粉絲都認為公司要求未成年女孩在MV中做出這些動作及暗示非常不妥，分明是在「迎合某族群」，因此紛紛揚言抵制。 ▲ILLIT新歌MV中有些畫面引發不少海內外粉絲討論。（圖／翻攝自ILLIT YouTube） ILLIT作為BTS、LE SSERAFIM及NewJeans的師妹團，所受到的資源與關注自然比起其他新人團來得多，因此才會有粉絲們認為經紀公司應該更加謹慎地去為新人女團曝光，而非靠著疑似「意淫」等不雅元素增加曝光，這對未成年團員來說非常不恰當，更別說經紀公司疑似有意利用ILLIT來推廣「戀童癖」的行為。 ▲不少粉絲認為「HYBE娛樂」不應用意淫的元素推廣新人女團。（圖／翻攝自ILLIT YouTube） VIDEO
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